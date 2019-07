Nicaragua importará frijoles de EEUU

El Gobierno anunció que comprará a Estados Unidos 60 mil quintales de frijoles con el fin de disminuir su precio en el mercado interno, donde se vende hasta en 23 córdobas (1,22 dólares) la libra (0,45 kilos).



El ministro de Agricultura y Forestal (Magfor), Ariel Bucardo, dijo que comprarán esa cantidad de frijol rojo en EEUU "para garantizar el abastecimiento suficiente" en el mercado interno y para "impactar en la baja de los precios".



A precio justo



Informó que el gobierno también comprará frijoles a los productores locales a "precio justo" y lo acopiarán en los silos de la Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos (ENABAS) para tener la "suficiente reserva para abastecer el mercado interno".



Daniel Ortega dijo durante un acto partidario que los silos de ENABAS tienen capacidad para seis millones de quintales y explicó que esa medida es para acabar con la especulación de precios.



"Los que están especulando si se quedan con ese producto van a tener que vender a un precio mucho más bajo", manifestó Ortega en su discurso ante cientos de simpatizantes en la Plaza de la Revolución.



"Vamos a luchar con la misma arma de ellos (acaparadores). Nos están desafiando, entonces no va a quedar más que abrir las puertas" al mercado internacional, añadió.



Frijoles gringos



El mandatario dijo que a los productores locales les van a ofrecer un "precio justo", que no precisó, para que no vendan al exterior y no quiebren. El titular del Magfor precisó, por su parte, que una empresa privada nicaragüense también importará fríjoles de Estados Unidos.



Por otro lado, las autoridades anunciaron que Taiwán donará 5 mil 300 toneladas de arroz a Nicaragua. Bucardo dijo que las primeras 300 toneladas llegarán el próximo 19 de noviembre y "posteriormente entrarán 5 mil toneladas más".



El funcionario anotó que ese donativo de Taiwán es para apoyar a las familias nicaragüenses afectadas por el huracán Félix y las intensas lluvias que cayeron, durante 52 días, en este país.



"Con eso estamos garantizando el abastecimiento de alimentos de granos básicos, fundamentalmente el gallo pinto para los nicaragüenses". El gobierno de Nicaragua se ha propuesto bajar el precio de una libra de frijol de 22 córdobas (US$ 1,22) a 8 córdobas (US$ 0,42) en los próximos dos meses.