“Nunca quedamos bien”

Entre aciertos y desaciertos, la Procuraduría en Defensa de Derechos Humanos, PDDH, llega a su noveno aniversario este lunes, cuando pondrá la primera piedra para la construcción de su nuevo edificio.



“Somos la institución de derechos humanos más joven de Centroamérica y en el continente. A pesar de los inconvenientes y problemas seguimos adelante”, comenta el actual procurador Omar Cabezas.



Para la celebración la próxima semana iniciarán toda una jornada de educación e información sobre los derechos de los nicaragüenses y lo que es la PDDH como institución. Esto se consolidará en una feria donde diversos promotores estarán a la disposición de la población; además, se hará un balance de los nueve años de la institución.





Los bemoles

“Como toda institución hemos tenido nuestros momentos controvertidos, y es que si quedás bien con uno no quedas bien con el otro, pero esto así es”, dice Cabezas, señalando que el fantasma de los despedidos a inicios del año aún está sobre él. Esto porque aún no se les cancelan sus indemnizaciones.



A pesar de que existe una resolución de reintegro del Ministerio del Trabajo, el procurador alegó que los despidos se aplicaron esencialmente como parte de un plan de ampliación de delegaciones de la PDDH, por lo que decidió sacar la poca “grasa” de la institución para completar nueve delegaciones a nivel nacional, tomando en cuenta que el presupuesto no es el ideal. Es algo que ya se realizó, por lo que asegura que le sería imposible reintegrar a ese personal despedido, pues sus fondos no lo permiten.



Igualmente, dijo que su institución no tiene presupuestado dinero para cubrir cancelaciones de contratos, por lo tanto, eso se solicita al Ministerio de Hacienda y éstos le argumentan que no hay dinero.





Fondos no son suficientes

Cabezas indicó que pocos conocen lo que es comenzar con una institución desde cero. La PDDH inició con el procurador Benjamín Pérez y con su vice Julián Corrales, quienes recibieron una partida presupuestaria y alquilaron una casa en Reparto San Juan. Luego alquilaron del Benemérito Cuerpo de Bomberos 1 cuadra abajo.



“Igual que entonces, nuestro presupuesto no ajusta con alrededor de 28 millones de córdobas, sin embargo, estamos recibiendo el doble de lo que recibía entonces el procurador Pérez”, expresa, señalando que los fondos han sido su principal problema.



A pesar de lo anterior, Cabezas menciona que se siente orgulloso de haber logrado la apertura de nueve delegaciones en todo el país, incluyendo en la Costa Caribe. El martes se inaugura la delegación occidental, en la ciudad de León.



Por otra parte, comentó que además de los procuradores especiales de mujer, niñez y adolescencia, y pueblos indígenas, durante su período se nombró a los procuradores especiales para el adulto mayor, participación ciudadana, personas privadas de libertad, y personas con discapacidad.