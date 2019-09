Nicaragua ratificará seguridad de puertos

Nicaragua comenzó el proceso de reafirmar la certificación de los puertos marítimos más importantes en el Pacífico y Atlántico en cumplimiento del Código Internacional para la Protección de los Buques y las Instalaciones Portuarias (PBIP), firmado en julio de 2004 por la mayoría de naciones del mundo y regido por la Organización Marítima Internacional.



La recertificación de puerto seguro garantizará la confianza a los usuarios de los puertos nicaragüenses y los convierte en altamente competitivos y seguros en el desarrollo de las operaciones marítimas internacionales, según lo explicó el licenciado Hugo López, Subdirector General de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes e Infraestructura.



El Puerto de Corinto será el primer astillero a ser evaluado debido a su gran importancia y después continuarán con Puerto Sandino, San Juan del Sur, El Bluff y Corn Island. El muelle de Puerto Cabezas no podrá recibir su certificación debido a sus propias características, según lo explicó el funcionario.



Los puertos nicaragüenses recibieron su primera certificación en junio de 2004, poco después de entrar en vigencia el Código PBIP, aprobado como una medida de prevenir las acciones terroristas, el tráfico de armas o drogas y la defensa al medio ambiente.





Corinto sueña con ponerse al día

En Centroamérica, el puerto más seguro es Puerto Cortés que cuenta en la actualidad con un sistema para escanear contenedores. “Ellos pueden revisar los contenedores sin necesidad de abrirlos”, explicó López, quien afirmó que las autoridades portuarias nacionales trabajan para lograr en los próximos años, dotar a Puerto de Corinto con un sistema de escaneo para los contenedores, lo que convertiría el puerto en uno de los más seguros.



Afirmó que otro de los trabajos desarrollados en la actualidad busca dotar a los puertos del Atlántico y del Pacífico de la técnica canina, circuitos cerrados de televisión y completar los aparatos digitales para la identificación del personal que ingresa a los puertos, pero también se trabaja para seleccionar equipos de buzos especializados para la revisión de los cascos de los buques que atracan en los puertos y garantizar que no tengan adheridos explosivos ni otras sustancias. “Nicaragua está cumpliendo con las medidas de seguridad en todos sus puertos”, explicó López.



Expresó que Estados Unidos es el país más interesado y preocupado por la certificación de los puertos, en tal sentido el personal del Servicio de Guardacostas de ese país realiza inspecciones dos veces al año para evaluar la seguridad. “Nunca hemos tenidos problemas y han aprobado nuestros puertos”, afirmó el funcionario.



“La idea es poder detectar y prevenir actos que suponen una amenaza interna y externa en los puertos”, señaló López, quien confirmó que estudian la posibilidad que el muelle nuevo que construyó la Empresa Nacional de Puertos en el Lago de Managua también pueda recibir la certificación.



Aunque reconoció que en el lago no podrán atracar nunca buques internacionales, el muelle fue construido para el servicio turístico, y recordó que las agencias de turismo internacional exigen la seguridad para sus clientes.