Mined en feo acto de censurar teleconcurso

(Colaboración)

Jinotega



De forma categórica y sin muchos argumentos, la delegación municipal del Ministerio de Educación de Jinotega envió una circular a todos los directores de los centros públicos donde prohíbe que los estudiantes participen representando a sus centros de estudios en el concurso “Sos Divina o Popular”, promovido en todo el país por el Canal 2 de Televisión en alusión a la telenovela “Patito Feo”.



Cabe destacar que este comunicado fue enviado este martes a los centros de educación, a raíz de que el Canal 2 anunciara que el concurso se realizará próximamente en Jinotega, por lo que los anhelos de algunos niños se vieron frustrados ante la decisión del Ministerio de Educación, según manifestaron algunos maestros. Los docentes no están de acuerdo con los fundamentos de la delegada que esgrime “división de clases sociales”, lo que ciertamente ha existido siempre.



La circular en su parte central dice “…quiero manifestar que en los centros educativos públicos quedan terminante prohibidos los concursos de las Divinas y Populares, y no hay permiso para que entre ningún medio televisivo ni radial a realizar concursos a estos centros. Si los estudiantes desean participar pueden hacerlo en horas fuera de clase, recuerden que somos formadores de valores y no de antivalores, y la discriminación es un antivalor, está de más decirles que esta clase de espectáculos no deben incluirse en los actos cívicos de estos centros”.





¿Es revanchismo?

Para algunos padres de familia que pidieron no revelar su identidad, la decisión del Ministerio de Educación les parece absurda, y a su juicio obedece a revanchismo o cuestiones políticas y no a asuntos morales o de valores.



“Recuerden que el Canal 2 es uno de los medios que no tiene temor para decirle al gobierno sandinista los errores que está cometiendo, y para mí que es una pasada de cuenta, pero esto no impedirá que nuestros hijos participen”, dijo una madre de familia.



Pese a la decisión del Ministerio de Educación, muchos son los grupos de niños que se están preparando para participar en el concurso más esperado del año, y que aunque su sueño era representar a su escuela, ahora lo harán representando a su barrio, según lo manifestaron algunos entrevistados.



Esta periodista decidió conocer la versión de la delegada de Educación, pero se encontraba fuera de la ciudad, según nos informó su secretaria.