Costa Rica aumentará su planilla

Las expectativas de obtener un empleo en Costa Rica para el próximo trimestre del año son positivas según la última encuesta realizada por la empresa estadounidense Manpower.



El estudio fue realizado en las siete provincias y se entrevistaron a 620 empleadores, arrojando que un 27 por ciento neto tiene intenciones de umentar su planilla, mientras que sólo un cinco anticipa reducción en los meses venideros. Un 61 por ciento dijo que no aumentará ni reducirá.



Erick Quesada, director regional de Manpower, explicó que aunque porcentualmente se dio una reducción del 6 por ciento en relación con el trimestre anterior (33 por ciento), el 27 por ciento actual revela un aumento en comparación con el año pasado en ese mismo período, cuando se proyectó un 22 por ciento.



La empresa Manpower empezó a operar en Costa Rica en el 98. Posee 800 oficinas en el mundo y arribó a sus 60 años de existencia. Se caracteriza por ser la única en elaborar este tipo de estudios, y la actual encuesta fue elaborada en 32 países, para lo cual se practicaron 55 mil entrevistas.





Puntarenas no ofrece nada

El funcionario explicó que el sector que más perspectivas laborales ofrece es la manufactura con un 38 por ciento neto, mientras que los sectores que proyectan menos posibilidades de contrataciones nuevas son la agricultura, pesca y minería con un 7 por ciento.



Heredia se ubicó como la provincia donde habría mayor expectativa laboral con un 35 por ciento, por el contrario, Limón y Puntarenas sólo un 2 por ciento.



“Hay que señalar que esta encuesta no es para determinar la cantidad de empleos que se podrían generar, sino la tendencias de nuevas oportunidades de empleos”, adujo Quesada.



Dentro de los razonamientos de los resultados, expuso que en la agricultura se presenta una reducción porque los fenómenos naturales han

afectado mucho las siembras y en el caso del sector servicio (18 por ciento), porque las empresas están demandando a personal bilingüe o más calificado, y que es posible que lo tenga que traer porque en el mercado tico se agotó se recurso.



“En términos generales, se siente y lo dicen los medios de comunicación de que sigue una alta tendencia de contrataciones, se siente que hay mayores posibilidades de un empleo. Hay una perspectiva positiva de acuerdo con los empresarios, lo que demuestra que hay confianza en el país”, aseveró el experto de Manpower.





