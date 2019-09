“Falso apóstol de iglesia coercitiva”

CUARTA Y ÚLTIMA ENTREGA



SAN CARLOS / RÍO SAN JUAN

Aunque el líder de la secta Misión Cristiana Independiente, Pedro Ignacio Siles, tome de referencia la Iglesia Católica, “sus inventos y locuritas no son aplicables, y nosotros decimos que no es miembro de la Iglesia Católica, a mi juicio es un católico frustrado”, dijo el sacerdote Félix Adonis Triguero, mientras el pastor de la iglesia Misión Centroamericana, Rodolfo Manuel Rivera, advirtió que Dios dijo que aparecerán falsos profetas.



Ambos líderes religiosos expresaron su preocupación por la práctica errada del líder de la secta que mantiene en sumisión absoluta a unas 30 familias, en la comunidad de Buena Vista, en el departamento de Río San Juan, donde ha llegado al punto de agredir física y sicológicamente a niños y adultos, y obligarlos a vender sus propiedades para su beneficio.



El padre Triguero, ubicado en Boca de Sábalos, realiza su labor religiosa en 22 comunidades de esa zona, entre ellas la comunidad de Buena Vista. Sobre el caso de la secta que ha despertado interés de la ciudadanía y ha sido objeto de análisis en iglesias de diferentes denominaciones, expresó: “Su trabajo es oculto, no quiere que la gente sepa lo que hace, no tiene contactos, escuchábamos rumores, pero estamos sorprendidos porque no imaginábamos el alcance que iba a tener”.



El sacerdote señaló que Pedro está cometiendo mucha injusticia, “debe estar muy loco, no sabe a qué personaje de la Biblia quiere encarnar, no le queda más que arrepentirse, pero nunca lo va a hacer porque va a luchar por demostrar que va por buen camino”.





Diezmo no es obligado ni para su beneficio

Alrededor del diezmo, el sacerdote, señaló que no es que el líder la secta se queda con el 10 por ciento, “pide el 100 por ciento porque sus seguidores le han entregado hasta el total del dinero que han obtenido. Eso no está en ninguna parte de la Biblia, en el Antiguo Testamento se pagaba el diezmo a Aarón, el sacerdote del Templo, pero era para servicio de la Iglesia, y para el bien de los pobres, no era para uso personal, no se debe ser carga de la gente”.



Para el pastor de la iglesia Misión Centroamericana, Rodolfo Manuel Rivera, “es alarmante lo que están haciendo en esa secta, no es correcta su práctica, han sometido a la gente de manera drástica y tratando mal a la niñez”.



Sobre el diezmo, el pastor considera que “es un asunto de gratitud, no se obliga, ni se exige, mucho menos obligar a la feligresía a vender sus propiedades y se usa para el Templo, para la obra del Señor”.





“No hay que dejarse engañar”



Este pastor hizo un llamado a la gente de la secta: “La Biblia dice que no hay que dejarse engañar, hay que seguir los parámetros y las normas que Dios ha dado”.



German Shion, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), informó que además de acompañar al equipo multidisciplinario que visitó la comunidad de Buena Vista, hasta la sede del organismo, ubicada en san Carlos, llegaron los principales líderes de la secta, en compañía de los padres de los niños que están bajo la protección de MiFamilia, para expresar que se estaban violentando sus derechos.



El promotor de los derechos humanos reconoció el actuar de los mandos policiales en el caso, precisamente del comisionado Jardiel Arteaga, “ante ese delicado fenómeno religioso me pareció muy adecuado cómo han intervenido y actuado”, apuntó.