Avanza proyecto tico en “Las Crucitas”

Organizaciones juveniles y de defensa al medio ambiente demandaron a la Administración Ortega, mayor beligerancia y una actitud enérgica en la lucha para evitar que el gobierno de Costa Rica continué con la ejecución del proyecto aurífero en Las Crucitas a tan sólo tres kilómetros de el Río San Juan.



“El gobierno de Nicaragua no debe tener paños tibios por el conflicto con Costa Rica en La Haya, razón por la cual quizá no quiera meter mucho ruido para frenar la explotación minera a cielo abierto en la localidad fronteriza de Las Crucitas”, afirmó el licenciado Kamilo Lara Bermúdez, presidente del organismo Sostenibilidad Social y Ambiente.



Lara mostró su preocupación por cuanto el gobierno de Nicaragua para evitar debilitar sus relaciones diplomáticas con Costa Rica, “no quiera ser enérgico y caiga en el pecado de recibir ese impacto sin levantar la voz beligerante”, aseguró el defensor del medio ambiente.



Mientras tanto, Antonio Ruiz, presidente de la Fundación del Río, aseguró que Costa Rica, lejos de hacer eco a las protestas de las organizaciones ambientalistas ticas y nicaragüenses, está permitiendo el avance de los trabajos de perforación.



“Las labores de minería están en marcha, Costa Rica resucitó un muerto legal para dar cabida a un permiso de operaciones”, afirmó Ruiz, quien criticó la actitud incoherente que mantiene el ministro del ambiente y energía de Costa Rica, Roberto Dobles Mora, quien, mientras maneja un discurso de paz con el medio ambiente, permite a una transnacional la explotación a cielo abierto a tan sólo tres kilómetros con el Río San Juan”.



“No se trata de un escándalo, es una realidad terrible”, aseguró Ruiz, quien mostró su preocupación en tanto los trabajos de explotación avanzan sin tener un estudio de impacto ambiental; no consideran el entorno natural de la intervención económica, no aseguran nada con relación al drenaje ácido que se va a generar en las aguas subterráneas.





Jóvenes contra minería

Mientras tanto, el Consejo Juvenil Departamental de Río San Juan rechazó la explotación minera a cielo abierto en la comunidad Las Crucitas, fronterizo con Nicaragua, ya que sus efectos negativos serán incalculables para el medio ambiente y para el río San Juan.



Los jóvenes anunciaron la realización del Foro contra la minería en Río San Juan el que se desarrollará en el municipio de El Castillo el 24 de junio próximo. “Río San Juan es una fuente cuyo desarrollo está en el turismo, no en la minería”, afirmó Amaru Ruiz, presidente del Consejo Juvenil Departamental.



“Pretendemos levantar la voz para trabajar en defensa del medio ambiente y del desarrollo de Río San Juan”, aseguró Ruiz. El Consejo Juvenil es una organización representativa y de incidencia de la juventud de Río San Juan, con una fuerte vocación ambiental, social y cultural de los jóvenes.