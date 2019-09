Alcalde comprometido a construir parque infantil

SAN MARCOS, CARAZO



Exitoso resultó aquí la realización del primer Cabildo Infantil 2008, organizado por la Comisión de la Niñez, Adolescencia y Mujer del Concejo de San Marcos, con respaldo de la Red de gobiernos amigos de este sector, Save the Children y la cooperación española.



Al evento asistieron estudiantes de las escuelas públicas y barrios de San Marcos, y según los organizadores sobrepasó las expectativas por la activa participación de los asistentes, quienes después de escuchar el informe del niño Francisco Fernández López, “Alcalde Niño”, hicieron una serie de demandas al gobierno municipal encabezado por el doctor Salvador García Hernández.



Entre los planteamientos de los pequeños está la construcción del parque infantil, pero que sea exclusivo para la recreación de los menores, compromiso que las organizaciones amigas de la niñez y el alcalde García asumieron con un reto en los últimos meses de esta administración, o al menos dejar avanzado el proyecto que los niños demandaron vehemente.



Según los niños que intervinieron, el parque infantil de San Marcos debe facilitar el acceso a quienes tengan capacidades diferentes, poseer bebederos de agua, servicios higiénicos y vigilancia permanente. El alcalde García sometió esta propuesta a votación de los niños, la que fue aprobada por unanimidad.



A este evento asistió el licenciado Pedro Hurtado, de Save the Children Nicaragua, quien se comprometió a realizar todos los esfuerzos a su alcance para encontrar recursos económicos que respalden la inversión municipal, y que este parque sea una realidad, e instó a los niños a exigir el cumplimiento de sus derechos.



Luego de la actividad, los niños departieron en un alegre refrigerio, no sin antes gozar de una presentación cultural de niños del Milavf.