Núñez y Sáenz apoyan declaraciones de Monseñor Solórzano

Vilma Núñez de Escorcia, presidenta ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, alegó que el Presidente Daniel Ortega Saavedra ya no cuenta con el respaldo de la población nicaragüense, debido a ciertas actitudes que él y sus instituciones han tomado.



“Daniel Ortega se está auto engañando si piensa que cuenta con el respaldo popular (…) él ya no gobierna para ese 38% que votó por él, sino para muchos menos”, afirmó Núñez al ser entrevistada por EL NUEVO DIARIO, cuando se encontraba en el Parlamento del Movimiento Autónomo de Mujeres, que se realizó la tarde de ayer cerca del campamento que instalaron Dora María Téllez y Róger Arias, en la rotonda Rubén Darío.



Asimismo manifestó su aprobación ante las declaraciones que realizó Monseñor Solórzano, al referirse que el poder judicial en nuestro país está corrupto. “El problema más grave en Nicaragua es que no cuenta con un poder judicial auténtico, desligado a los intereses de los partidos políticos”, mencionó Núñez.



Igualmente la presidenta ejecutiva del Cenidh se anticipó a las críticas que podrían traerle sus declaraciones, ya que dijo “que esto no digan que lo dijo un agente de la CIA o una sandinista despechada, lo dijo una ciudadana que lucha por que no haya otra dictadura (…) eso es lo que Daniel Ortega está haciendo, una dictadura institucional”.



Enrique Sáenz, candidato a Alcalde de Managua por el Movimiento Renovador Sandinista, MRS, calificó de “responsable, lúcida y oportuna”, las declaraciones de Monseñor Solórzano, ya que según él “orteguistas y arnoldistas deberían escuchar con prontitud esas voces que en realidad transmiten un mensaje de sensatez”.