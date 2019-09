FMI sin interés en la gobernabilidad de Nicaragua

El Presidente del Centro de Iniciativas de Políticas Ambientales, CIPA, Cirilo Otero, dijo que al Fondo Monetario Internacional, FMI, no le interesa que en Nicaragua exista gobernabilidad ya que el “hachazo” que el Consejo Supremo Electoral, CSJ, le asestó al Partido Conservador, PC, y al Movimiento Renovador Sandinista, MRS, cancelándoles sus respectivas personalidades jurídicas, les tiene sin cuidado.



“A ellos les interesa que hayan reservas internacionales sin que se muevan o se toquen y ahora tenemos mil ciento cinco millones (de dólares) en reservas internacionales que están depositados en el Banco Mundial”. El otro aspecto que le interesa al FMI que la inflación esté controlada.



Recientemente el presidente del Banco Central, Antenor Rosales admitió que es cierto que al 30 de mayo de este año la inflación había subido a 9.4 % y cree que es imposible terminar el año con un dígito de inflación, por lo que cree que vamos a terminar con dos dígitos.



La tercera cosa que le interesa al FMI es que “sigamos pagando deuda” y “el Fondo Monetario es hipócrita cuando dice que le preocupa la cuestión social, la pobreza ya que ellos están interesados en las tres cosas que expliqué y Daniel Ortega las tiene bien ordenada y cuidada porque ahí están sus intereses”.



“Quien está pagando los platos rotos del proceso inflacionario es la microeconomía y no la macroeconomía. La macroeconomía la pagas vos, la pago yo por lo que la pagamos todos los pobres y los pobres la pagan más que los ricos, porque los adinerados tienen alguna capacidad para defenderse”, dijo el especialista.



Al preguntàrse a Otero si con la visita a Managua de la misión del FMI hubo algún temor en el gobierno o vino a ponerlo en cintura, el presidente del CIPA dijo que “el gobierno no está con ningún temor, porque al “FMI no le importa lo que está pasando en el país”.



Sobre la reciente afirmación de Ortega de que si con el FMI o sin él, Nicaragua va a seguir trabajando, “el titular del Ejecutivo quiso dar a entender como que no le importa el FMI o como que se pelea con el Fondo, pero él sabe que se está congraciando, él sabe que está bien con ese organismo y no hay porque se pelee”.



“Por eso la delegación cuando vino, llegaron tranquilos porque vinieron a ver lo que les interesa, por lo que hay que quitarle a la población ese velo creyendo que el Fondo Monetario viene a regañar a este gobierno o que los mete en miedo, eso no es cierto”, indicó el presidente del CIPA.



Con respecto a las preocupaciones de los cooperantes, especialmente los europeos, el funcionario del CIPA dijo que “no se van del país porque el FMI no les ha hecho la señal de gravedad, por lo que está amarrada la actitud de Fondo Monetario con los cooperantes”.