MRS se TAMbalea

El recurso de amparo que interpuso este viernes el Movimiento Renovador Sandinista, MRS, para recuperar su personalidad jurídica, fue enviado a la Sala Civil Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM, integrada por dos magistrados liberales y una magistrada del FSLN.



Los magistrados liberales son José Denis Maltez Rivas y Dolores Alfredo Barquero Brockman, afines al PLC que lidera el ex presidente Arnoldo Alemán; la magistrada sandinista es Rafaela Urroz Gutiérrez, quien pertenece al bando del Frente Sandinista del presidente Daniel Ortega. Los magistrados cuentan con tres días hábiles para decidir sobre la suerte política del MRS, confirmó Gerardo Rodríguez, Presidente del TAM.



Según el magistrado Rodríguez --de tendencia sandinista--, el destino del instrumento interpuesto por Enrique Sáenz, Presidente y representante legal del MRS, fue determinado por el sistema automatizado y no obedeció a ningún acuerdo político.



Enfatizó que los recurrentes deben de confiar en que el TAM actuará con total transparencia e imparcialidad.



Pero Alberto Novoa, asesor legal del MRS en este caso, expresó que “los intereses del pacto entre liberales y sandinistas están claramente manifestados”, y que sería ingenuo esperar una decisión favorable.



El Consejo Supremo Electoral (CSE) canceló la personalidad jurídica al MRS y al Partido Conservador (PC) debido a supuestos incumplimientos a la Ley Electoral, por lo que ninguno podrá participar en las elecciones municipales de noviembre próximo ni en los comicios generales del año 2011.



Montealegre: “Ortega tiene terror”

Para Eduardo Montealegre, candidato a alcalde de Managua por el PLC, los magistrados de su partido deben aceptar el recurso de amparo y detener la cancelación de la personería jurídica del MRS. “Como candidato, el pueblo tiene que decidir, no el Consejo Supremo Electoral. Tanto el MRS como el Partido Conservador tienen que correr en las elecciones”, afirmó Montealegre a EL NUEVO DIARIO.



Montealegre recordó que él mismo ha sido víctima de las decisiones del CSE, cuando lo despojó de la presidencia de ALN, e insistió en que los magistrados tienen la “enorme responsabilidad de tomar decisiones encaminadas con la democracia”.



Según él, si el MRS y el PC presentaban debilidades legales, “les hubieran dado tiempo para corregirlas, no simplemente volarles la cabeza”. “Lo que pasa es que el presidente Daniel Ortega tiene terror de perder las elecciones, y terror de trabajar por el pueblo”, sentenció.



Primero, revisión de formalidades

De acuerdo con el presidente del TAM, la ley establece un lapso de tres días hábiles para que los magistrados elegidos se pronuncien. Pero durante este proceso se debe confirmar que el recurso interpuesto cumple con todas la formalidades exigidas, afirmó.



Entre los requisitos señaló: la entrega completa de las correspondientes copias de ley. el señalamiento de las disposiciones constitucionales violadas, y el nombre de los recurridos.



“Igualmente habrá que ver, como en este caso se trata de un partido, si acompañó o no los estatutos y su acta de constitución social, y confirmar si quien presentó el recurso es el representante legal”, explicó.



“Y como estamos hablando de una persona jurídica, habrá que ver si lo presenta un abogado con facultad especial para recurrir de amparo, y también comprobar que se agotó la vía administrativa, tal como lo establece la ley. Si cumple con todos los requisitos habrá que ver si el recurso se puede tramitar. Si no, pues lo siento mucho”, señaló Rodríguez.



Novoa aseguró: “Desde ese punto de vista se han llenado todos los requisitos legales, no solamente en el acto administrativo, sino también en el judicial, para recurrir de amparo”.



“No sé a qué pacto se refiere”

Para el presidente del TAM, las denuncias contra el pacto FSLN-PLC sobre la cancelación de la personalidad jurídica del MRS y del PC, son argumentos políticos esgrimidos para descalificar y para esconder errores.



“No sé a qué pacto se refiere. Esos son argumentos políticos. Cuando uno quiere descalificar en este país, entonces todo es el pacto, pero la verdad es que esa es una forma como de esconder los errores de las personas”, dijo Rodríguez.



“Cuando usted hace una cosa indebida o mala, entonces el pacto es el culpable. ¿Pero cuál pacto? Aquí nosotros estudiamos desde el punto de vista legal y jurídico cada recurso que se presenta”, afirmó.



“Si alguien cumple con la ley, ¿qué temor va a tener? Ninguno. Pero si usted anda torcido, o en malos caminos, o no hace las cosas bien, entonces va a esperar que la ley no le favorezca. La ley tiene que ser pareja, y es pareja para todo. No hay parcialidad. Nosotros vamos a resolver las cosas según lo que la ley establezca”, concluyó.



“Lucha entre el derecho y el poder”

Novoa, quien ya tiene experiencia enfrentando al denominado “pacto” entre el partido rojinegro y el “rojo sin mancha” en los casos por corrupción de Arnoldo Alemán, indicó que la guillotina sobre el MRS y el PC obedece a “una lucha entre el derecho y el poder”.



“Desde el punto de vista de la credibilidad, solamente tenemos que remitirnos a las encuestas, que dan un 66 por ciento de no credibilidad al Poder Judicial, sin embargo, agotando todos los recursos, se tiene que recurrir al Poder Judicial”, dijo el ex procurador general.



¿Cuál es la esperanza real del MRS ante el Tribunal?, le consultamos. “Es difícil creer que el propio verdugo que te mandó a guillotinar, te va a salvar de la guillotina. ¿Y dónde caemos? Donde gente que son propuestas y son partidarias del grupo del PLC de Arnoldo”, respondió.



“Sería ingenuo creer que el propio organismo político que te mandó a pedir la nulidad, va a ser el propio organismo que te va a salvar”, admitió Novoa, quien además aseguró que el Poder Electoral “no da un paso si no hay orientaciones políticas”.



Según Novoa, si fracasa el amparo en el TAM, el Movimiento Renovador Sandinista recurrirá ante la Corte Interamericana de Justicia.



“(Si el TAM falla en contra) aquí en Nicaragua no hay nada que hacer. Únicamente recurrir ante la Corte Interamericana de Justicia, donde ya hay un precedente, cuando le quitaron a Yatama su personalidad jurídica, y luego, la Corte decidió que le habían violado un derecho constitucional a Yatama. En esa jurisprudencia nos vamos a basar”, concluyó.



¿Magistrados obedientes?

El magistrado liberal José Denis Maltez Rivas ocupó el cargo de subprocurador de Justicia durante el gobierno del presidente Arnoldo Alemán, y era el encargado de realizar las cuestionadas compras de tierras para el entonces mandatario, incluyendo la emblemática hacienda La Chinampa.



Este funcionario constituyó en octubre de 2000 la Fundación para la Dignidad Humana Nicaragüense, a nombre de María Fernanda Flores, esposa de Alemán.



Y también donó el antiguo “Edificio Ena”, que supuestamente serviría para un asilo de ancianos, pero luego fue alquilado a la empresa Zeta Gas.



Su nombramiento como presidente de la Sala Civil Uno del TAM fue uno de los casi 16 efectuados entre liberales y sandinistas en junio de 2007.



Dolores Alfredo Barquero Brockman, también magistrado liberal, fungió como abogado en el departamento de asesoría legal en la Presidencia de Alemán Lacayo.



En agosto de 2001, Adela Cardoza, entonces Juez Cuarto Local del Crimen de Managua, confirmó a EL NUEVO DIARIO que Barquero Brockman trató de intervenir desde su cargo en un juicio levantado por corrupción en contra de Eduardo Mena, funcionario cercano a Alemán.



El 14 de mayo de 2004, la juez Rafaela Urroz (ahora magistrada) dejó en libertad a Yadira Margarita Membreño, esposa del asesino de Carlos Guadamuz, y a Luis Alfredo García, propietario del arma del crimen, ambos acusados de complicidad. La juez estimó que no eran suficientes las pruebas de cargo presentadas. Sólo William Hurtado, el asesino, fue sentenciado por Urroz.



Urroz, junto con la jueza Juana Méndez, formaba parte de las negociaciones entre el PLC y el Frente Sandinista para el nombramiento de magistrados de Apelaciones en 2003.