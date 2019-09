END Online

elnuevodiario.com.ni



La página web de EL NUEVO DIARIO esta semana recibió 422 mil 524 visitas. Los internautas se interesaron por dos temas en particular. El primero fue el seguimiento a la investigación del diario sobre el préstamo que el INSS realizó a Tecnosa para la construcción del proyecto de vivienda “El Pueblo Presidente”, así como de las declaraciones de Francisco López, Presidente de Petronic y Tesorero del FSLN, y de Roberto López, Presidente del INSS.



De hecho, las informaciones relacionadas con este tema estuvieron en el ranking de las más leídas del foro. Las otras noticias que acapararon la atención de los ciberlectores fueron las relacionadas con la cancelación de la personalidad jurídica al Movimiento Renovador Sandinista, MRS, y al Partido Conservador, PC.





La más comentada

“Pluralismo cero” fue la nota más comentada de elnuevodiario.com.ni, así como aquellas que hicieron referencia a la huelga de hambre que realiza la comandante Dora María Téllez y Róger Arias, ambos del MRS.



Un cibernauta expresó: “Sería conveniente que alguien acucioso investigara y señalara todas las violaciones del partido FSLN a la Ley Electoral. Me parece que la nominación de Ortega, hecha por la Asamblea Sandinista para candidato a la presidencia por el FSLN en 2006, fue violatoria de sus propios estatutos y sin embargo el CSE de entonces, los mismos de hoy, no cancelaron la personalidad jurídica del FSLN”.



Otro comentarista dijo: “No soy conservador y no soy del MRS, pero como nicaragüense me parece injusto el cierre de los espacios políticos de otras vías. Dejen que los votantes decidan con quiénes se quedan”.



Hubo otras intervenciones que apoyaban la cancelación de la personalidad, aduciendo que tanto el MRS como el PC tienen la culpa por no cumplir con la Ley Electoral, mientras que otros internautas se preguntaban cuáles serían las acciones del pueblo nicaragüense ante este hecho y la que estos partidos realizarán para recuperar su estatus legal.





Comunidad virtual

En la edición online de END tuvo revuelo la nota “Cacerolazos contra Roberto Rivas en Youtube”, que hizo alusión a un video que está en internet sobre las protestas que han realizado simpatizantes del MRS ante la casa del magistrado Roberto Rivas. El hecho es discutido en diversas “comunidades virtuales y ha generado una ola internacional de solidaridad”.



La posición a favor o en contra de la huelga de hambre de Téllez y Arias llegó hasta los blogs de END. Gioconda Belli propone un nuevo artículo, “Una bofetada a la memoria de Herty, a la vida de Dora María”. Se le sumaron para esta semana Nicole Chavarría con “¡Basta de fanatismo por favor!” y Tania Sirias con “¿Dejarán morir a Dora María?”



En el Blog Ciudadano también dos nuevos artículos están como propuesta para los cibernautas, el primero de Elmer Ramírez “¿Deben de llevar máscaras de protección los perros?”, y el segundo de Aurora Suárez bajo el título “No todo está perdido”.



La Encuesta

En la semana que concluye, 157 cibernautas participaron de la encuesta “¿Qué debería hacer el MTI con las empresas que no cumplen los requisitos para fabricar bloques?” Los resultados fueron que el 42 por ciento considera que deberían cerrarse, el 30 por ciento multarlas y realizar más inspecciones, y un 28 por ciento multarlas y que mejoren la calidad.



El nuevo sondeo de elnuevodiario.com.ni vuelve a retomar el tema de la cancelación de la personalidad jurídica del MRS y del PC, los ciberlectores pueden votar y participar respondiendo a la pregunta: ¿Qué deberían hacer el MRS y el PC para recuperar su personalidad jurídica?

El nuevo sondeo de elnuevodiario.com.ni vuelve a retomar el tema de la cancelación de la personalidad jurídica del MRS y del PC, los ciberlectores pueden votar y participar respondiendo a la pregunta: ¿Qué deberían hacer el MRS y el PC para recuperar su personalidad jurídica?