Danza de millones en “ALBA-Caruna”

La comercialización de petróleo venezolano generó cuando menos US$ 120 millones entre el 11 de enero y el 31 de octubre de 2007, según información oficial de la Empresa Distribuidora de Petróleo de Nicaragua, Petronic, a la que tuvo acceso EL NUEVO DIARIO, y hasta el 30 de abril de 2008, alcanzó los US$ 302.1 millones.



Hasta el 31 de octubre de 2007, Petronic importó 1.3 millones de barriles de diesel, gasolina y fuel oil, transportados a través de 23 embarcaciones venezolanas que arribaron al país. Al cerrar 2007, Petronic importó 1 millón 700 mil y en 2008 han llegado otros 1 millón 400 mil, para un total de 3.1 millones de barriles. En suma, han llegado 37 buques petroleros entre enero de 2007 y el 30 abril de 2008.



Grandes ganancias que son un misterio



Según información oficial obtenida por END, hasta el 31 de octubre de 2007, el diesel fue comprado a un precio promedio de US$ 2.10 el galón, la gasolina a US$ 2.33 el galón y el fuel oil a US$ 2.33 por galón, por lo que Petronic obtuvo un importante margen de ganancia, pues el precio final al público fue mucho mayor y cercano a los cuatro dólares.



La importación de diesel generó US$ 85 millones, la importación de gasolina generó otros US$ 25.9 millones, y la de fuel oil generó US$ 8.3 millones, para un total de US 120 millones, hasta el 31 de octubre de 2007.



En total, en 2007 Petronic importó 1 millón 700 mil barriles de petróleo. Esto es el 17 por ciento de la factura petrolera nacional que ascendió a 10.5 millones de barriles de petróleo el año pasado, equivalentes a más de 900 millones de dólares, lo cual aumentará este año, debido a que el precio del barril ronda los 140 dólares.



Si en 2007 Petronic solamente controló el 17 por ciento de la factura petrolera, espera este año triplicar su presencia e importar 7 millones de barriles (70 por ciento de la factura nacional). En los cuatro primeros meses del año, hasta el 30 de abril de 2008, ha importado 1 millón 400 mil barriles provenientes de Venezuela, bajo los acuerdos del ALBA, equivalentes a más de 150 millones de dólares, ya que el precio del petróleo superó los cien dólares por barril.



Desembolsos para crisis energética



Hasta el 31 de octubre de 2007, Petronic pagó de contado todo el combustible adquirido a través de Petróleos de Venezuela, Pdvsa, y esta compañía y el gobierno de Nicaragua, destinó el cincuenta por ciento de las ventas a dos fondos distintos: Pdvsa / ALBA Caruna (25 por ciento) y Psvsa / Fondo ALBA (25 por ciento).



A través de los fondos ALBA Caruna se otorgó un crédito a la Generadora estatal Gecsa de US$ 29 millones para la compra de energía, otros US$ 2.3 millones se destinaron a Enatrel, y otros US$ 3.3 millones, al Irtramma, para sostener el precio del pasaje a CS$ 2.5 córdobas. De igual modo, otros 2.3 millones se destinaron a ALBA- Caruna (ver cuadro), para financiamiento a la producción agrícola.



El Acuerdo Energético del ALBA, firmado entre los presidentes Hugo Chávez y Daniel Ortega, el 29 de abril de 2007, establece que la República de Nicaragua asume el 25 por ciento correspondiente a esta factura petrolera, con un financiamiento a 23 años plazo, con dos de gracia y el 2 por ciento de interés.



Sin embargo, aunque los legisladores sostienen que este negocio no genera deuda pública, el gobierno reconoció en el Plan Nacional de Desarrollo Humano, PNDH, que sí se contempla el pago de ese 25 por ciento.



El otro 25 por ciento se destinó al llamado Pdvsa /Fondo ALBA, equivalentes a 30 millones 013 mil 893 dólares, cuyo destino es administrado por las autoridades venezolanas, en teoría, con participación de los otros países miembros del Alba, Nicaragua, Bolivia y Cuba.



Varias interrogantes



De los datos recabados por END, surgen varias interrogantes: ¿Por qué es la entidad ALBA Caruna la que sirve de intermediaria para el flujo de estos fondos hacia el sector público? ¿Por qué si algunos funcionarios aseguran que no se está generando Deuda Pública, sí se reconoce así en el PNDH?

Francisco López, vicepresidente de Albanisa, tesorero del FSLN y presidente de Petronic, aseguró ante la Comisión Económica de la Asamblea Nacional que no se ha generado deuda pública.



Finalmente, el crecimiento que Petronic espera tener en 2008, depende del acuerdo con la compañía Esso, del cual se desconoce si continúa en firme.