Nombran juez a abogado de los CPC

La Corte Suprema de Justicia, CSJ, nombró Juez Suplente Cuarto Local Penal, a Eduardo José Mejía Bermúdez, quien representó a las cinco mujeres de los Consejos del Poder Ciudadano del Distrito Cinco que querellaron por injurias al director y jefe de redacción del Diario La Prensa, Jaime Chamorro y Eduardo Enríquez, quienes fueron condenados por el juez Octavo Local Penal, Celso Urbina.



Bermúdez se presentó el pasado viernes a los juzgados capitalinos con el acuerdo de su nombramiento en la mano para tomar promesa de ley ante el juez Cuarto Penal de Juicio de Managua, Jaime Alfonso Solís, pero como éste no se encontraba asumiendo la judicatura, será hasta hoy lunes que el nuevo judicial será juramentado para tomar el cargo.



La titular del Juzgado Cuarto Local Penal de Managua es la doctora Alia Dominga Ampié, quien supuestamente podría ser ascendida en las próximas semanas. Ella era suplente de la juez Juana Méndez, quien ahora es magistrada de la CSJ.





Normativa echa “añicos”



La semana pasada, cuando el presidente de la CSJ, Manuel Martínez, anunció que habían aprobado la normativa de la Ley de Carrera Judicial, explicó que durante los 30 días de vacation de la norma, no habría nombramientos de jueces, porque se estaban preparando para la entrada en vigencia total de la ley que garantiza la inamovilidad de los funcionarios.



Pero lo que no dijo Martínez es que antes de la aprobación de la normativa, habían aprobado varios nombramientos, entre los que destaca el del abogado Eduardo José Mejía Bermúdez, de quien sólo se sabe que tiene 30 años, y que supuestamente trabaja como asesor legal en la bancada sandinista.



Ayer EL NUEVO DIARIO trató de contactar telefónicamente al presidente y vicepresidente de la CSJ, Rafael Solís, para conocer los parámetros que permitieron la selección de Mejía como juez suplente y por qué lo eligieron antes de la entrada en vigencia de la normativa, pero ninguno respondió.



Con la aprobación de la normativa, ningún juez puede ser nombrado “de dedo”, sino que tiene que someterse a un concurso según lo establecido en la Ley de Carrera Judicial, lo que quiere decir que quienes fueron nombrados antes, no hicieron examen, aunque sí tienen que ser objeto de evaluación al desempeño.





¿Tempranearon a Ajumanic?

Una fuente de la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua que solicitó el anonimato, confirmó que aparte de Mejía Bermúdez “hubo cantidad de nombramientos de jueces”.



“Se nombraron varios jueces ad-hoc para que se encarguen de tramitar reposiciones de partidas de nacimiento en San Francisco Libre y Mateare, porque ahora que vienen las elecciones va a haber mucha demanda en esa área”, apuntó la fuente.



Agregó que Ajumanic le pasó a las autoridades de la CSJ una lista de candidatos para futuros nombramientos de jueces, porque con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal de Nicaragua, en julio, habrá mayor demanda de trabajo en los juzgados locales porque éstos se encargarán de tramitar algunos juicios que antes eran competencia de los jueces de distrito, pero la Corte aún no ha decidido nada.



La directiva y asociados de Ajumanic se reunieron el viernes pasado con el magistrado Francisco Rosales para hacer propuestas: la primera es que la CSJ equipare el número de juzgados locales con los de audiencia o que los jueces de distrito de audiencia se encarguen de hacer todas las audiencias iniciales y preliminares de los juzgados locales, para que los judiciales locales se dediquen sólo a hacer juicios, dado que por el momento el Poder Judicial aparentemente no tiene condiciones de infraestructura, ni materiales para albergar en el Complejo de Managua a más administradores de justicia.