Fetsalud se toma previsional del Minsa

Los trabajadores de la clínica previsional Metrópoli Xolotlán, propiedad del Ministerio de Salud, Minsa, anunciaron protestas a partir de hoy, porque el director del centro, Membrant Hernández, ha llegado a crear inestabilidad laboral, según denunció Juan Carlos Solís, Secretario General del sindicato de la Federación de Trabajadores de la Salud, (Fetsalud).



Solís dijo que los trabajadores adscritos al sindicato se reunieron para decidir lo que harán, porque las autoridades del Minsa no les dejaron otra opción que ir a una protesta que inicia con la toma de los portones de la clínica previsional.





22 mil afectados

Con la medida se verían afectados unos 22 mil trabajadores que mes a mes cotizan parte de su salario para recibir atención médica. “Este director ha venido a crear inestabilidad laboral y hemos agotado la vía del diálogo”, dijo Solís.



Como se recordará, Metrópoli Xolotlán resultó de la fusión de las empresas previsionales del Hospital Alemán Nicaragüense y de la Policlínica Oriental. “Hay una inestabilidad laboral horrorosa, ya no se aguanta la incertidumbre en la que estamos”, añadió Solís.



De acuerdo con el dirigente sindical, hay una lista de trabajadores que van a ser despedidos, entre los que se menciona a médicos, enfermeras, auxiliares y personal administrativo. EL NUEVO DIARIO intentó obtener una versión de Hernández, pero no fue posible localizarlo a través de su teléfono celular.