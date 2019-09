“Quieren imponer censura a donantes”

Las críticas, alusiones vulgares y amenazas de expulsión a los miembros de la Cooperación Internacional acreditados en Nicaragua, por parte del vicecanciller Manuel Coronel Kautz, siguen siendo duramente cuestionadas por diversos sectores de la sociedad, al grado que analistas sociales consideran que el gobierno quiere imponer censura y limitaciones a la libertad de expresión a los donantes.



Javier Meléndez, del no gubernamental Instituto de Estudios Estratégicos de Políticas Públicas, IEEP, dijo que el gobierno se está excediendo en su comportamiento frente a la comunidad internacional, al descalificarla y criticarla por medio de los discursos oficiales del presidente Daniel Ortega y funcionarios claves, como Coronel Kautz, quien actualmente hace de canciller en funciones.



“Es desafortunado que estén agrediendo a quienes durante más de 16 años han tendido la mano a Nicaragua, para levantarla precisamente del inmenso deterioro en que la dejó el gobierno del Frente Sandinista al perder las elecciones en 1990”, dijo Meléndez, para quien el apoyo de la comunidad donante ha sido clave para levantar al país del desastre en que quedó tras el primer gobierno de Ortega.



Miedo a la libertad de expresión



“Los donantes han entregado al país, en promedio, 555 millones de dólares anuales durante los últimos 17 años, y ellos ponen sus condiciones para el uso de esa plata, y quien recibe el dinero y firma, acepta esas condiciones y debe cumplirlas dentro de una relación de confianza”, dijo.



“Cuando alguien viola esa confianza, la comunidad donante se vuelve lógicamente desconfiada y eso puede afectar el flujo de cooperación a mediano plazo”, expresó el observador, para quien existe en las declaraciones de Coronel Kautz una especie de “censura”.



“Aquí hay libertad de expresión, la Constitución lo contempla, cada cual puede opinar sobre lo que ocurre, pero al parecer a este gobierno no le gusta la libertad de expresión”, dijo Meléndez.



Igual opinó el sociólogo y economista Cirilo Otero, presidente del Centro de Investigaciones de Políticas Ambientales, CIPA, quien lamentó que en ausencia del canciller Samuel Santos, la diplomacia oficial quede en manos de Coronel Kautz, de quien dijo no tiene experiencia en este tipo de relaciones.



“Para evitar una grosería como esa que se dijo, se necesita gente capacitada y culta, con experiencia en relaciones diplomáticas, y lamentablemente ese señor no tiene ese tacto, es solo un terrateniente devenido en falso revolucionario”, dijo Otero.



Coronel Kautz, un ingeniero agrícola que fungió como funcionario del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria en los años 80, dijo el pasado 12 de junio que ningún embajador o miembro de países donantes tiene derecho a opinar sobre la situación sociopolítica del país, y quien lo hiciera, podía ser declarado non grato y expulsado del país, y agregó un obsceno comentario.



Oídos sordo a clamor…



Eso ocurrió apenas un día después que la embajadora Francesca Mosca, Jefa de la Delegación de la Comisión Europea para Centroamérica y Panamá, expresara su preocupación por el cierre de espacios democráticos, ante la decisión del Consejo Supremo Electoral (CSE) de cancelar la participación electoral del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y del Partido Conservador (PC).



Aparte de la Comisión Europea, también el Banco Mundial y sedes diplomáticas han expresado su preocupación por el rumbo político del país, por la falta de transparencia en el manejo de los fondos de la cooperación venezolana y por la falta de independencia del sistema de justicia.



“Si Nicaragua fuera un país independiente económicamente, bien pudiera prescindir de todo tipo de ayuda que lo libere de los pronunciamientos internacionales, pero en el país, el 25 por ciento, aproximadamente, del Presupuesto General de la República, proviene de la comunidad internacional”, dijo Otero.



País preocupa a donantes



“Además, los miembros de la Comunidad Donante tienen la responsabilidad de explicar a sus ciudadanos, que son quienes pagan con sus impuestos la ayuda que viene al país, el uso del dinero y los beneficiarios de ese dinero. A nadie le gustaría destinar su dinero a apoyar a un gobierno impopular que maldice la vaca pero su toma su leche”, dijo Otero.



Diputados de diversos signos ideológicos también reaccionaron contra la actitud del presidente Daniel Ortega y de funcionarios de la Cancillería, por sus constantes ataques verbales a los representantes de los países cooperantes, argumentando que con sus agresiones contribuyen a que más donantes retiren su apoyo financiero a Nicaragua.



El diputado del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, Francisco Aguirre, advirtió nuevamente que “peligra” la cooperación internacional, particularmente porque “los donantes están preocupados por el estado de la gobernabilidad” en el país.



Aguirre dijo que se reunió en días recientes con el representante de uno de los países “fuertes” en cooperación, y aunque se negó a revelar el nombre de la nación, señaló que el funcionario en cuestión le expresó su preocupación por el rumbo que están tomando los acontecimientos, en referencia al “cierre de espacios democráticos y políticos” en Nicaragua y que podrían llevar una eventual cancelación de la ayuda financiara.



Aguirre recordó que antes de la cancelación de la personalidad jurídica del MRS y del PC, diplomáticos de Gran Bretaña, Suecia y Alemania habrían manifestado su decisión de suspender la asistencia financiera a Nicaragua. Posterior a la resolución del CSE, Aguirre prevé que más países se sumen a esa posición.



Ortega irresponsable



En tanto, el coordinador del MRS, Edmundo Jarquín, llamó “irresponsable” a Ortega, al tiempo que defendió la posición de los donantes de retirar la ayuda financiera cuando consideran que el país receptor no cumple con ciertos requisitos previamente acordados.



“El gobierno de Nicaragua, como cualquier otro gobierno del mundo que recibe cooperación internacional, acuerda algunos términos de esa cooperación que no son antojadizos ni imposiciones de nadie, y los ciudadanos de esos países no quieren que su dinero vaya donde no se gestiona bien y con transparencia, y donde no se respetan los derechos humanos y democráticos”, explicó.



A juicio de Jarquín, los donantes están “en su legítimo derecho” de retirar la cooperación financiera cuando lo estimen conveniente, sobre todo si consideran que “se han cerrado los espacios democráticos”.



Sólo Alemán, por supuesto



Por su parte, el presidente honorario del PLC, Arnoldo Alemán, defendió la resolución del CSE y se unió a los funcionarios del gobierno que critican a los donantes. Según Alemán, los donantes confunden los conceptos al momento de tomar sus decisiones.



“No podemos confundir que la gobernabilidad y la transparencia se mida admitiendo ilegalidades. La ley es dura, pero es la ley”, expresó Alemán en alusión a que los partidos a los que el CSE canceló su personalidad jurídica, no cumplieron con los requisitos legales para continuar existiendo.



Alemán, condenado a 20 de prisión por delitos de corrupción y lavado de dinero en la administración pública, igual fue duramente cuestionado por la comunidad donante debido a su desmedida corrupción. Por ello la Comunidad Europea le restringió el acceso a los países miembros de la Unión Europea a él y su familia.