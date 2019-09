Hija de magistrado a punto de ser juez

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) continuaban ayer recogiendo firmas para el nombramiento de jueces propietarios y suplentes en diferentes partes del país, pese a que se comprometieron a no realizar ni un nombramiento más de dedo.



Aunque el pasado jueves el Presidente de la CSJ, Manuel Martínez, aseguró que no realizarían ningún nombramiento en los 30 días de vacation legis para que entre en vigencia la normativa de la Ley de Carrera Judicial, ayer todavía buscaban firmas.



El Vicepresidente de la CSJ, el sandinista, Rafael Solís, dijo que desconoce de los nombramientos realizados antes de la aprobación de la normativa de la Ley de Carrera Judicial, y que era su colega, Francisco Rosales, el que andaba con eso.



Sin embargo, Rosales dijo que nada tiene que ver con nombramientos, aunque reconoció que antes de viajar a México --aproximadamente hace un mes-- se nombraron unos nueve jueces ad hoc.



“Nada de eso tengo que ver yo. Ni siquiera estoy metido en nada de eso. Propuse jueces ad-hoc antes de irme a México, hace como un mes”, explicó.



Rosales dijo desconocer que ayer se anduviesen recogiendo firmas, porque se encontraba fuera de la CSJ, preparando sus documentos para presentarlos a la Asamblea Nacional, donde busca su reelección para otro período.



La hija del magistrado



Un asesor de la CSJ, confirmó a END que ayer todavía completaban las firmas para el nombramiento de una hija del magistrado liberal, Dámisis Sirias, como juez de ejecución de sentencia, donde abrirán ese juzgado que no existe.



Con la normativa, los magistrados están obligados a nombrar a los jueces y magistrados de Tribunales de Apelaciones a través de concurso.



El nombramiento de los últimos jueces nada tiene que ver con los realizados en noviembre pasado, cuando se nombró cuatro suplentes en juzgados de distrito y locales de Managua.



Entre esos nombramientos efectuados mediante el acuerdo 140 del nueve de noviembre de 2007, figura el traslado de Eduardo José Mejía Bermúdez, representante legal de las mujeres miembros de los CPC, que querellaron a funcionarios de La Prensa por injurias y calumnias ante el juez Tercero Local Civil a Juez Cuarto Local Penal.



Vale mencionar que Mejía Bermúdez era juez suplente desde antes del 20 de diciembre de 2007, cuando La Prensa publicó la noticia bajo el titular: “CPC con licencia para dar golpizas”, que dio origen a la querella de las miembros de esa organización contra el diario.