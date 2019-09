Impiden el ingreso a director de Policlínica

Las irreconciliables diferencias entre el sindicato sandinista de la Policlínica Metrópoli Xolotlán Oriental y el recién nombrado director por el ministro de salud Guillermo González, afectaron ayer a cientos de asegurados que no pudieron recibir atención médica por la protesta que mantienen los sindicalistas.



Juan Carlos Solís, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetsalud), dijo que no permitirán el ingreso del director, Membran Hernández, porque supuestamente está contratando a personal sin experiencia, para luego despedir a los trabajadores ya establecidos.



Hernández calificó la protesta de irrelevante por tratarse de “cuatro compañeros” que le están impidiendo su ingreso a la clínica previsional, propiedad del Ministerio de Salud.



“Son cuatro que tienen intereses muy particulares, y tienen una mentalidad retrasada”, dijo Hernández, quien permaneció a la entrada del Policlínico a la espera de que los trabajadores le permitieran su ingreso.



Una comisión enviada por el ministro González fracasó en el intento de persuadir a los sindicalistas para que desistieran de su posición. En la comisión también participaron representantes de los Consejos de Liderazgos Sandinistas y representantes del Distrito IV.



Una fuente del Minsa dijo a EL NUEVO DIARIO en horas de la tarde de ayer que se respetará la decisión de Fetsalud y que Hernández será trasladado esta semana. Intentamos obtener una versión de las autoridades del Ministerio de Salud, pero en la oficina de prensa no respondieron a nuestra solicitud.