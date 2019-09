5 mil dólares de repente para hija de Justo Santos

La pieza folklórica que inmortalizó al requintista Justo Santos, La Mora Limpia, fue arrendada por el gobierno de Daniel Ortega por cinco años a un costo de cinco mil dólares, apareció diciendo de repente la hija del compositor, Odalia Santos.



La hija del músico comentó que La Mora Limpia fue cedida por cinco mil dólares, aunque reconoció que el precio que se pagó no corresponde al verdadero valor de este patrimonio nacional.



“No consulté sobre cuánto podría cobrar, aunque para ser sincera nunca hemos recibido una gran cantidad de dinero, esa fue la suma más alta que se ha pagado por La Mora Limpia”, expresó Odalia Santos.



Comentó que hasta hace poco los artistas nacionales se han organizado contra la piratería y son asesorados por el músico Engel Ortega, quien es el director de la organización Nica-autor.





Sólo reciben regalías

Santos lamentó que los hijos y nietos del gran compositor son los que menos han disfrutado los beneficios económicos de la pieza musical.



“Nos han comentado que se han realizado distintas versiones de La Mora Limpia, pero nosotros no hemos recibido nada a cambio. Sólo las casas disqueras del país que se dedican a la venta de música nacional son las que nos mandan lo que recogen y no es una gran suma”, reiteró doña Odalia.



Afirmó que ellos nunca han vivido de las regalías por la canción, y habitan en una humilde casa en el barrio El Riguero. “Hemos tenido tantas necesidades, al punto que cuando mi hermano Eduardo se enfermó tuvimos que pedir dinero en los medios de comunicación para su recuperación”, expresó Santos.



Luego que el cantautor Carlos Mejía Godoy prohibiera la utilización en los actos partidarios del gobierno su canción “La Consigna”, el director de la Nueva Radio Ya, Denis Schwartz, se dio a la tarea de insultar al músico afirmando que éste ha utilizado de manera ilegal la pieza La Mora Limpia.



Carlos Mejía Godoy aseguró que él prohibió el uso de sus canciones, pues tiene el derecho de autor, no así el uso de La Mora Limpia. Expresó que demandará a Schwartz si lo sigue difamando.