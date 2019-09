Contraloría y CSE pretenden encubrir actos de corrupción

El organismo civil Asociación para la Sobrevivencia y el Desarrollo (Asodel) denunció actos de corrupción cometidos durante administraciones edilicias del departamento de Chinandega en los dos últimos períodos de gobiernos municipales, que pretenden ser ocultados por las delegaciones departamentales de la Contraloría de la República y del Consejo Supremo Electoral (CSE).



María José Díaz, dirigente de Asodel, organización adscrita a la Coordinadora Civil (CC), dijo a EL NUEVO DIARIO que a la par de la crisis nacional, quieren poner en conocimiento que meses atrás el actual vicealcalde de Chinandega, Isaac Travers, denunció oficialmente al edil de esa cabecera departamental, Julio Velásquez, por actos de corrupción, con el propósito de que se determinara si hay presunción de responsabilidad penal y administrativa en su gestión.



“Como la denuncia fue oficial, las oficinas de la Contraloría de la República de Chinandega realizaron sus investigaciones, y resulta que el período para que se pronunciaran ya pasó, pero de forma extraoficial se conoce --además de ser un secreto a voces-- que ya hay una resolución que no se quiere divulgar, a pesar de ser una información pública que se somete al acceso que rige la ley en esta materia”, indicó.



Asimismo, exigió como miembro de un organismo civil y como ciudadana que se publique el resultado de estas investigaciones, puesto que el silencio lo único que hace es confirmar las sospechas de una gran mayoría de la población chinandegana, “su silencio nos parece que es para proteger, personalmente me he hecho presente a las oficinas de esa institución y nunca me atienden, bajo el argumento de que no está el funcionario responsable”.





En año electoral

En otro orden, Díaz reveló que actualmente están entregando una buena cantidad de lotes en terrenos cercanos a lo que se conoce como el aeropuerto de Chinandega, y los beneficiarios son familiares y allegados a los concejales, situación que deber ser del conocimiento de las autoridades pertinentes, sobre todo de la Contraloría y del CSE, ya que se trata de un año electoral.



La dirigente de Asodel señaló que otro caso preocupante en materia de corrupción es que el ex alcalde de El Viejo, Alcides Morales, también fue investigado por la Contraloría en Chinandega, y el resultado fue que se le encontró responsabilidad administrativa, por lo que tuvo que pagar una multa --que la población tiene entendido que canceló--, pero ahora resulta que es nuevamente candidato a esa Alcaldía.



“¿Cómo es posible que las autoridades de la Contraloría y del CSE permitan otra vez la postulación para la misma alcaldía, de una persona a la que se le haya encontrado culpable de mal manejo de los fondos de un gobierno municipal? Todas estas cosas se suman a la crisis y a la inmoralidad que se vive en los municipios y a nivel nacional”, subrayó.