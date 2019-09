Violador engañó a todos con su manejo de Biblia

GRANADA



Guillermo Blandón, párroco de la Iglesia Espíritu Santo, ubicada en Villa Sandino, en Granada, se refirió al caso de la violación por parte de un “Apóstol de la Palabra”, perteneciente a esa jurisdicción y de iniciales M.G.C., en perjuicio de un niño de seis años.



El sacerdote manifestó que M.G.C., de 22 años, llegó a la parroquia en septiembre de 2007 a través de don Rolando Morales, quien se dedica a la mecánica, quien se lo presentó sin imaginar lo que ocurriría.



“Yo no lo conocía, pero cuando me lo presentaron nos dimos cuenta de que tenía una gran habilidad en el manejo de la Biblia y capacidad para evangelizar, por eso, al igual que muchas otras personas, me ayudaba en algunas comarcas y comunidades”, aseguró el sacerdote.





“Se miraba sano”, dice sacerdote

“Este señor mecánico me dijo que el muchacho trabajaba predicando en una parroquia de Managua, porque era Apóstol de la Palabra, y como ustedes saben que yo mantengo una evangelización permanente en la parroquia, entonces le pregunté si me podía ayudar y le conseguí un lugar para hospedarse donde esta familia, porque aparentemente se miraba sano”. señaló.



Sin embargo, aunque la madre del niño inicialmente expresó que el sacerdote le ayudó y le facilitó los medios necesarios para la realización del examen médico legal, posteriormente dijo que se sentía decepcionada porque, “él nos dijo que lo perdonáramos y que dejáramos las cosas a Dios, porque iba a ser un escándalo que perjudicaría a la iglesia”.



Al respecto, el padre aclaró que en ningún momento intentó interceder por el acusado, “nunca hice eso, porque la violación es un delito grave y yo mismo la aconsejé para que fuera a las autoridades y pusiera la denuncia, incluso le presté mi vehículo para las gestiones”.



La mamá del niño narró a END que la denuncia fue puesta el 14 de febrero de 2008 y el examen fue realizado el 15 del mismo mes, sin embargo, dijo que la Policía inició su trabajo hasta casi tres meses después de la queja.



“Cuando íbamos a la Policía me preguntaban que si todavía el hombre estaba en la casa y me decían que ahí lo mantuviera, porque el suceso había ocurrido ahí y ahí lo iban a detener”, dijo la señora.



Esta información fue corroborada por el sacerdote, quien dijo que la Policía le solicitó a la madre que no alertara al acusado para no estropear el trabajo investigativo. “Por esa misma razón él siguió llegando y trabajando en la parroquia, y yo no podía decirle nada o me iban a señalar de ayudarlo”, concluyó.



Lo último que supimos fue que el Ministerio de la Familia (MiFamilia) separó al niño de la madre y lo entregó al padre, lo que fue catalogado por sacerdote como “desacertado”, porque “ella hizo todo lo que estuvo a su alcance y no es justo que se lo hayan quitado”.