“Cabezas ha partidizado sus Derechos Humanos”

El procurador de Derechos Humanos, Omar Cabezas, señaló ayer que la huelga de hambre de Dora María Téllez nunca tuvo sentido, a lo que la militante del Partido de Renovación Sandinista, MRS, después de doce días sin ingerir alimentos respondió que no se podía esperar otra cosa de alguien acostumbrado a agachar la cabeza ante su amo.



“Si el Consejo Supremo Electoral hubiera violado las leyes --al quitarle la personería jurídica al MRS-- entonces yo habría declarado inmediatamente violación a los derechos humanos, pero como este partido no cumplió con algunos requisitos, entonces no hay tal. Que no quepa dudas de que no tengo dos caras”, expresó Cabezas en conferencia de prensa, después de anunciar la próxima construcción del edificio de la Procuraduría en Defensa de los Derechos Humanos, PDDH, como parte de las celebraciones del noveno aniversario de la institución.



Ante estos señalamientos, Téllez indicó que el procurador de los Derechos Humanos, al igual que todos los funcionarios del pacto libero-sandinista, lo único que sabe hacer es agachar la cabeza ante su amo --el presidente Daniel Ortega--.



“Nosotros no tenemos fracturada la columna vertebral como la tiene él”, alegó Téllez, mientras mencionaba que la decapitación del MRS, entre otros, no fue más que una maniobra para afianzar el camino del bipartidismo.





Critica a organismos de DH independientes

Sobre las críticas de organizaciones independientes de derechos humanos que señalan al CSE de ser una herramienta política para dejar fuera de la próxima contienda electoral al MRS y al Partido Conservador, el Procurador dijo que estas otras organizaciones civiles son pagadas por el gobierno de los Estados Unidos.



“Ellos tienen derecho a recibir sus ‘rialitos’ y a apoyar lo que les diga la Embajada norteamericana. En los negocios privados no me meto. Una violación a los derechos humanos es desestabilizar el país. ¿Y quién es el de la orquesta? Los gringos. ¿Representados por quién? Por --Paul-- Triveli”, asegura Cabezas, afianzando los discursos del presidente Daniel Ortega.





Un triste aniversario

Por su parte, las organizaciones independientes Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh y la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, valoraron que la PDDH, en su triste noveno aniversario está inclinada al partido de gobierno, por lo cual está perdiendo su razón de ser bajo la actual dirección.



Así, Bayardo Izabá, Director del Cenidh, contestó que están orgullosos de su independencia y no le deben favores a nadie, mucho menos al gobierno de los Estados Unidos. “Nos ofende el señor Cabezas, debería ir primero al Ministerio de Gobernación, donde tenemos la lista de nuestros donantes, y podrá ver quiénes son las organizaciones que apoyan nuestra labor”, dijo.



Sobre la entrada de la PDDH a su noveno aniversario, Izabá indicó que el procurador Cabezas ha venido a desnaturalizar la función de esta institución, pues la ha instrumentalizado para favorecer los intereses partidarios del Frente Sandinista.



Marcos Carmona, Director de la CPDH, comentó que el anterior procurador, Benjamín Pérez, realizó un loable esfuerzo en la defensa de los derechos humanos, pero a partir de Cabezas todo ese esfuerzo se ha venido perdiendo.