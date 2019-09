“Naufraga” alza en transporte acuático

La Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio de Transporte e Infraestructura descartó por el momento cualquier incremento en la tarifa del transporte lacustre o fluvial porque, según sus autoridades, el subsidio aprobado por el gobierno en mayo pasado es suficiente para enfrentar los constantes incrementos en el combustible.



El licenciado Hugo López, Subdirector de Transporte Acuático del MTI, dijo que por el momento “no es inminente la revisión de las tarifas”. Detalló el funcionario que hasta enero de este año existía una cantidad no determinada de solicitudes para revisar la tarifa, pero fueron retenidas porque las solicitudes no estaban fundamentadas con una estructura de costos.



“Estamos en el proceso de revisarlas cuando llegó el paro de transporte que dio como resultado incluir a transporte acuático en el subsidio”, dijo López, razón por lo que la revisión de todas las tarifas fue nuevamente suspendida.



Detalló que el descuento en el combustible es suficiente para poder enfrentar el incremento constante en el combustible porque no es “inminente revisar las tarifas” en el transporte acuático.



López explicó que la dirección decidió antes de revisar las tarifas, pedirle a los transportistas la presentación de un plan de inversiones “para ver de qué forma se le puede ayudar”.



Explicó que tal como ocurre con el transporte selectivo, también existe una propuesta para sustituir en las lanchas la gasolina por el gas licuado. “Eso se puede hacer perfectamente”, afirmó López, quien pidió a los transportistas la presentación de una propuesta para ver costos y determinar cuánto puede aportar el gobierno y cuando los transportistas.



López reconoció que en el sistema de transporte acuático el costo de operaciones es mucho mayor que en el terrestre. En el transporte interurbano se necesita sólo el conductor y un ayudante, pero en el agua se requiere de un mayor personal. Detalló que se necesita de un capitán, el maquinista, cuatro marinos y del cobrador. Pero, además, se requiere de un sistema de seguridad como los chalecos que encarecen los costos de operaciones.





Nueva embarcación

El funcionario explicó que en los próximos días estará en operaciones una embarcación en el Lago de Managua que se llamará “La Novia del Xolotlán”, y que será de uso exclusivo para el movimiento turístico en el lago.



Detalló que los turistas podrán disfrutar de música viva y restaurante mientras navegan por el lago, pero además la nave será usada para trasladar pasajeros cuando se presenten problemas de incomunicación terrestre con el municipio de San Francisco Libre.