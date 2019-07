Persiste amenaza sobre el San Juan

A pesar de que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica anuló el permiso de explotación de oro en Crucitas, a escasos 3 kilómetros del río San Juan, los trabajos continúan en ese distrito minero por parte de la empresa Infinito S.A., y según líderes del Frente Norte de Oposición a la Minería costarricense, se preparan para las perforaciones en Conchudita, tal como anunciaron a inicios de 2007 en internet.



Antonio Ruiz, presidente del organismo Fundación del Río, dijo que dado la constante comunicación que mantienen con los líderes de Unión Norte por la Vida y del Frente Norte de Oposición a la Minería de Costa Rica, comparten la preocupación porque se ha desconocido la resolución del máximo tribunal costarricense, y la empresa ha continuado trabajando, incrementando el personal, y los planes de construcción de obras civiles siguen vigentes.



Según Ruiz, la desobediencia a la resolución judicial por parte de la empresa que explota la roca dura a cielo abierto, les inquieta y causa extrañeza, más aún cuando la Dirección de Minas del Ministerio del Ambiente y Energía (Minae) de Costa Rica, prohibió realizar perforaciones en Crucitas, y de no tener concesión no tienen viabilidad ambiental para explotar la roca dura. En Costa Rica está prohibida la minería por decreto de 2002.



En la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, dictada el 6 de diciembre de 2006, no ha lugar la gestión de adición y aclaración formulada a la empresa Infinito S.A., y en una de sus partes señala: “Resulta completamente contraria a los principios que informan el derecho ambiental, en particular, al in dubio pro natura y al principio precautorio, así como al interés público ambiental, la interpretación del gestionante de que está excluida la obligación del estudio de impacto ambiental previo al otorgamiento de la concesión de explotación minera”.



Contratan mano de obra y construyeron camino



El director del organismo ambiental refirió que de acuerdo con la información que comparten con los lideres de oposición a la minería de Costa Rica, la empresa minera ha concluido con los trabajos de construcción de un camino de 12 kilómetros que da acceso a la mina Crucitas, continúa contratando personal, y para la realización de las obras han contado con el apoyo de la municipalidad de San Carlos, distrito de la vecina Costa Rica, a cuya jurisdicción corresponde la mina Crucitas.



Según comunicación de los líderes del Frente Norte de Oposición a la Minería de Costa Rica, el ambiente respecto a la minería en el vecino país es un tema caliente en el gobierno por el cierre repentino de la mina Bella Vista, por problemas ambientales serios causados por al empresa canadiense GlenCair Corporation, pero no entienden que en Crucitas continúen trabajando si no tienen permiso para explorar, ni hacer perforaciones.



En un reciente reunión binacional entre alcaldes y autoridades de Río San Juan y las vecinas municipalidades de Costa Rica, realizada en Los Chiles, Costa Rica, el presidente de la Cámara de Turismo, Henry Sandino, expresó preocupación por los graves daños que la explotación minera a cielo abierto causaría al torrente de agua nicaragüense.



Ante los presentes, el representante del Minae, Alberto Delgadillo, dijo que se mantiene la resolución de la máxima judicial que anuló el permiso de explotación minera en Crucitas, sin embargo, en los grupos de trabajo reconoció que la empresa ha continuado realizando laborees con la venia del Minae, según informó el ingeniero Rolando Espinoza, del Marena nicaragüense.



El alcalde de El Castillo, Francisco Díaz, dijo cuando se denunció el hecho en junio de este año, que la exploración minera a cielo abierto sería catastrófica y de graves consecuencias para la flora y fauna en una ilimitada extensión, y pidió la intervención de la Cancillería nicaragüense para elevar “nuestra preocupación” ante su homólogo en Costa Rica y a la Presidencia.



Monitorearán aguas



Norman Gutiérrez, delegado del Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente (Marena), del departamento de Río San Juan, dijo al respecto que la vecina Costa Rica no puede otorgar permiso, porque en Nicaragua no vamos a aceptar la contaminación que la explotación minera causaría a las aguas del San Juan.



Explicó que el caso será tratado en la reunión ordinaria de la Comisión Ambiental departamental, en tanto se seguirá por los procedimientos que corresponden a través de la Cancillería nicaragüense por la franja limítrofe entre dos países.



Según Gutiérrez, como institución van a sostener un monitoreo permanente de las aguas del sector, cuyos resultados serán dados a conocer a Cancillería para lo que estime conveniente.