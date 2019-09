Desmovilizados a punto de reventar

MATAGALPA



Jefes del desaparecido Frente Norte 380 y del Frente Nacional “Ramón Raudales” amenazaron al gobierno con una gran huelga si éste no cumple con los acuerdos que firmaron al momento de la desmovilización.



Santos Guadalupe Joyas Borge (“Pablo Negro”), Francisco Javier Pérez Gutiérrez, Mario Espinosa Herrera (“Pajarillo”), Byron de Jesús López Zeledón (“Sheriff”) y Néstor Manuel López Ramos (“Rebelde”), todos del Frente Norte 380, y Melvin Ernesto Herrera Agurcia (“Fernando”) del Frente Nacional “Ramón Raudales”, señalaron en conferencia de prensa que ya han agotado todas las vías cívicas, pero hasta las puertas les han cerrado para no atenderlos.



“Pablo Negro” señaló que el gobierno se ha venido burlando de ellos y de los acuerdos que firmaron en 2007, pues el acuerdo firmado señalaba la titulación de las tierras donde están ubicados los desmovilizados, tanto del Ejército como de la “contra”, pero ya tienen once meses y no han visto el sol claro por ningún lado, mucho menos algún título.



“Nos coaccionan y nos persiguen con la Policía que nos investigan uno por uno, lo que consideramos ofensa y chantaje por reclamar nuestros derechos como ciudadanos y como desmovilizados de la Resistencia Nicaragüense, que depusimos nuestras armas a cambio de la democracia, de la gobernabilidad y de que todos pudiéramos trabajar como nicaragüenses”, señaló “Pablo Negro”.



“Queremos dejar claro que si el gobierno nos sigue chantajeando por medio de tres funcionarios de la Intendencia de la Propiedad quienes nos han tildado de tomatierras, haremos una protesta masiva, aunque con ella tengamos que dejar la vida, porque reclamamos nuestros derechos y el cumplimiento de los acuerdos firmados en 2006,” finalizó.



Por su parte, el retirado del Ejército y jefe del también desaparecido Frente Nacional “Ramón Raudales”, Melvin Ernesto Herrera Agurcia, conocido como (“Fernando”), dijo que como sandinista se siente mal por el abandono del gobierno que no les ha cumplido, por lo que decidieron unirse en un solo brazo para exigir cumplimiento.