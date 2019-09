Al estilo de “El Encanto”

El alcalde de Paiwas, José del Carmen Escoto Delgadillo, denunció que las autoridades de su municipio están aplicando el acoso contra él y su hermano Agustín, por lo cual su caso lo comparó con las acciones policiales en la finca “El Encanto”, debido al lujo de violencia, accionando sin orden de captura ni de allanamiento. La única diferencia es que hasta el momento no hay víctimas mortales.



“Han llegado buscando a personas que no tienen nada que ver con nosotros y al pedir explicaciones al teniente Rafael González, responsable policial en Paiwas, éste no nos dio respuesta. En su momento, la excusa policial fue la búsqueda de Wilson González y que mi capataz tenía información. Por estas visitas parte de mi personal está temeroso y dice sentirse inseguro”, expresó el alcalde en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh.



Agustín por su parte, comenta que a su propiedad han llegado en dos ocasiones, en la última incursión ocurrida el sábado pasado los policías se ensañaron contra su trabajador Lester González, además de golpearlo fue esposado frente a su mamá y a otras personas que se encontraban en la finca.



La explicación de la paliza contra González fue que al venir por el mismo camino, asumieron que huía de ellos y hasta pensaron que estaba armado. Al requisar, sin ninguna orden, y cerciorarse que no había armas, lo dejaron ir. Esta vez la razón de la “visita” era la búsqueda de Manuel Escoto Flores, un sobrino del propietario, y de Ismael Martín. Cabe destacar que ninguno de ellos vive en el lugar.



Según el alcalde de Paiwas, la propiedad que habitan él y su hermano fue comprada por su padre en 1970 y al fallecer éste, pasó a manos de ellos. Aseguran que no están en problema de litigio y tienen las escrituras originales.



Aunque no descartan que por ser del Partido Liberal Constitucionalista haya intencionalidad política en el acoso, tampoco desestiman que haya gente interesada en sacarlos y que la situación esté relacionada con la propiedad, pues ahí es donde construirían las cortinas de la represa del proyecto Copalar.



“Aunque el presidente Daniel Ortega dijo que por los daños ambientales no se realizaría el proyecto de planta hidroeléctrica Copalar, conocimos que este no está del todo olvidado y se sigue moviendo con altos mandos del ejército como accionistas”, dijo el edil quien teme por su seguridad y la de su familia.



Señaló que como alcalde se da cuenta de muchas cosas, entre estas el abuso de violencia policial contra la población del lugar, donde no hay derechos y las leyes se aplican según el antojo de quienes tienen las armas.