“Súbanle al pasaje”

La Coordinadora Nacional del Transporte denunció que el gobierno está presionando a los transportistas para discutir en las mesas técnicas la revisión de las tarifas del transporte interurbano como una forma de enfrentar la crisis energética que afecta al país.



“La presión tarifaria está latente”, advirtió Vidal Almendárez, presidente de la Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxis y miembro de la Coordinadora Nacional del Transporte, quien aseguró que a través de las mesas técnicas el gobierno con sus delegados está introduciendo a discusión el tema tarifario.



“Para nosotros no hay discusión alrededor del tema tarifario”, afirmó Almendárez. Sin embargo, funcionarios del Ministerio de Transporte e Infraestructura mantienen que en las mesas técnicas la discusión está dirigida a discutir propuestas que contribuyan a enfrentar las alzas en las importaciones de petróleo.



Show político



Los transportistas criticaron al gobierno que abanderó la entrega masiva de llantas para las cooperativas de transporte, lo cual calificaron como un “show político”, y aseguraron que eso “no tiene ningún efecto en los costos de operaciones, porque al final las llantas tienen el mismo precio que en el mercado nacional”.



La propuesta gubernamental establecía que tanto las llantas como las baterías y otros insumos serían importados por Enimpor y entregadas al costo a los transportistas organizados. “Entendimos que Enimpor es la que traería las llantas, pero no han traído nada, y lo que están haciendo es usar a las empresas nacionales de importación a quienes le compran las llantas” señaló.



Presionan a transportistas



Almendárez también criticó la presión gubernamental sobre los transportistas que participaron en el paro de mayo pasado, y denunció la suspensión de la ruta Granada-Managua para los buses de Jorge Vidal Real, a quien la Secretaría de Transporte le suspendió las operaciones por tres meses porque supuestamente uno de sus trabajadores ofendió a un inspector del MTI.



“No es más que una represalia contra quienes participamos en el paro”, dijo Vidal Real, quien no pudo justificar sobre qué bases el MTI le suspendió sus operaciones por tres meses. “Dice el inspector que mi trabajador lo ofendió, pero tres meses como sanción es una medida extrema”, aseguró el transportista.



Participarán en marcha



La Coordinadora Nacional de Transporte anunció que participará el jueves próximo en una marcha anunciada por el Movimiento Renovador Sandinista. Nosotros también tenemos puntos que el gobierno no cumplió, no ha instalado las mesas técnicas, por eso vamos a participar”, dijo Real, quien fue citado por la Secretaría de Transporte del MTI para el jueves próximo, cuando le notificarán la suspensión de su ruta por tres meses.