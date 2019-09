Con hambre y chinelas, pero no faltan a escuela

La pobreza no impide que más de cien niños de Villa Japón de El Timal asistan por lo menos regularmente a clases. En chinelas, con sus humildes ropas arrugadas y sin un bocado en el desayuno, reciben sus clases bajo un toldo caluroso y polvoriento desde hace más de un año.



Cuando su maestra Esperanza Espinal pregunta qué les falta, ellos responden en coro: “Cuadernos, libros, lápices y uniformes”, sin embargo, las carencias son muchas.



La escuelita del Timal tiene cinco años de fundada en un terreno donado por la comunidad.



Dos manzanas de tierra albergan los dos toldos que envió el Ministerio de Educación, para sustituir las varillas de eucalipto y el plástico negro que servían de escuela. “En un aula reciben clases primero y segundo grados, con 35 niños, en la otra mitad tercero y cuarto grados, con 40 estudiantes”, indicó la maestra Esperanza.



“En el otro toldo estudian los de sexto grado. Son niños muy pobres que necesitan apoyo del Estado, ya que casi todos trabajan en labores agrícolas o acompañan a sus padres a buscar chatarra para venderla en Managua”, dijo la maestra.



No hay agua, ni servicios sanitarios



El titular de Educación, Miguel De Castilla, solicitó este año un presupuesto de 439 millones 820 mil 548 córdobas para la reparación de escuelas a nivel nacional, sin embargo, estos niños llevan más de dos años solicitando al Mined que les construyan una infraestructura escolar decente.



La profesora Esperanza relató que los estudiantes no cuentan con agua potable, y para hacer sus necesidades se van al fondo del colegio en el monte, o prestan el pon-pon en las casas vecinas. Tampoco hay luz eléctrica, el piso es de tierra, las sillas están en mal estado y los docentes no cuentan con una mesa.



“Los niños traen el agua de sus casas, no es de calidad, pues la sacan de los pozos. Los maestros vemos las necesidades que hay en esta escuela, y nos esforzamos, porque son pequeños que a pesar de que les cuesta asimilar las clases, hacen su esfuerzo por asistir”, dijo la docente.



Piden merienda escolar



Espinales también lamentó el poco apoyo que reciben del Mined, ya que los pequeños antes recibían la merienda escolar y desde abril no llega alimento a esa escuela. A inicios de año mandaron 20 uniformes y mochilas, pero los más de cien estudiantes de la escuelita del Timal se encuentran en pobreza extrema.



Nora Ampié, coordinadora de la comunidad de Villa Japón del Timal, solicitó al Mined que vuelva a entregar la merienda escolar, ya que en los últimos días los niños sólo han comido mangos, de un palo que hay en la escuela.



“Los padres construyeron una bodega para que llegara el alimento, pero desde abril los niños no han recibido la merienda escolar. El mismo ministro está consciente de que los pequeños llegan a la escuela en busca de comida, más aún cuando tienen que caminar kilómetros para estudiar”, dijo Ampié.



La maestra también solicitó libros para realizar investigaciones, cartulina, block, marcadores, lápices y láminas ilustrativas, ya que esto lo están asumiendo los educadores, pese al pobre salario que ellos ganan.



El subdelegado del Mined en Tipitapa, Sergio Alemán, comentó que los técnicos de Infraestructura Escolar ya visitaron este centro educativo, pero no precisó fecha para su construcción. Tampoco brindó una solución para las múltiples carencias que sufren los menores en la escuelita Villa Japón del Timal.