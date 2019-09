ALBA-Caruna con especie de nuevos Cenis

Después que desplazó a Albanisa en junio de 2007, le prestó dinero a Gegsa, a Enatrel e Irtramma. El mismo presidente Daniel Ortega lo reconoció en octubre del año pasado frente a la Asamblea. Ésta es la razón por la que juran y rejuran que no hay deuda externa, porque se trata de una especie de nuevos Cenis del Estado que no ha aprobado nadie

El Estado adquirió una nueva deuda interna con la persona jurídica denominada ALBA-Caruna --que es una especie de banco paraestatal--, de 29.9 millones de dólares, por créditos que ha otorgado para solventar deudas de plantas de energía del gobierno, y mantener el subsidio del transporte colectivo en Managua.



Así lo revela la presentación que el presidente de Petronic, Francisco López, hizo ante la Comisión Económica de la Asamblea Nacional la semana pasada, en la cual desglosó el manejo de los fondos petroleros del crudo venezolano que se recibe por medio de un acuerdo firmado entre el presidente Daniel Ortega y su homólogo Hugo Chávez.



La presentación señala que Petronic ha importado US$302 millones de petróleo venezolano, entre el 11 de enero de 2007 y el 30 de abril de 2008, equivalentes de 3.1 millones de barriles que han llegado al país a través de 37 buques petroleros.



Entre enero y octubre de 2007, la importación alcanzó sumas de 120 millones de dólares y el restante, es decir, 182 millones de dólares, de octubre al 30 de abril de este año.



El desglose de los créditos



En el reporte de los 120 millones de los primeros siete meses del año pasado, se establece que 29 millones 903 mil 831 dólares, corresponden a los créditos que ALBA-Caruna otorgó al Estado para solventar distintas actividades.



De ese total, 21 millones 748 mil 533 dólares fueron de un crédito que ALBA-Caruna le otorgó a la estatal planta de energía Gegsa; 2 millones 500 mil dólares a la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel); 3 millones 305 mil 254 dólares al Instituto Regulador de Transporte Municipal de Managua (Irtramma) para mantener el pasaje en 2.50 córdobas, y 2 millones 350 mil 44 dólares para créditos destinados a pequeños productores.



Supuestamente esos créditos los manejaba ALBA Petróleo de Nicaragua S.A. (Albanisa), pero en la presentación que hizo Francisco López a la Asamblea, se dejó claro que ALBA-Caruna es la que ahora administra la cooperación con la factura petrolera que Venezuela concede a Nicaragua, y financia proyectos sociales al gobierno, los que son ejecutados por empresas ligadas a altos funcionarios públicos que a la vez son miembros de la jerarquía del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).



El cambio, según explicó López, se hizo por medio de un adendum al Contrato de Venta No. SA.130954 entre la Empresa Petronic y Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), realizado el 8 de junio de 2007. De esta manera quedó fuera de juego Albanisa, la empresa en la que el Estado, a través de Petronic, tenía el 45 por ciento de participación accionaria, y por tanto podía someterse a los controles o fiscalización nacional.



El acuerdo energético rubricado entre el presidente Daniel Ortega y el presidente Hugo Chávez, establece que el cincuenta por ciento de la factura petrolera será pagado a través de un crédito concesional con 23 años de plazo, dos de gracia y el 2 por ciento de interés.



Petronic paga de contado la importación de cada barril de petróleo que recibe de PDVSA. Pero por disposición de Venezuela y de Nicaragua, Petronic, en lugar de pagar directamente a PDVSA, paga la mitad de esta factura petrolera a los Fondos ALBA –25% mancomunado entre Bolivia, Venezuela, Cuba y Nicaragua, todos miembros de ALBA--; y a los Fondos ALBA-Caruna --25 por ciento--.



Ortega los reconoció como deuda



Cada uno de estos créditos que se convierten en la nueva deuda interna para el país fueron reconocidos por el presidente Daniel Ortega, durante un discurso el 30 de octubre del año pasado ante la Asamblea Nacional.



“Gecsa ustedes saben lo que es, Gecsa, hermanos nicaragüenses, es clave para operativizar lo que es el suministro de energía, y Enatrel es clave para repuestos y distribución. Estas dos empresas han recibido hasta la fecha... Gecsa, por ejemplo, ha recibido 21 millones en crédito; aquí se hace una política de crédito para que pueda respirar Gecsa, y en total realmente ha recibido 28 millones, 931 mil 048 dólares con 32 centavos, y tiene un saldo en estos momentos de 21 millones. Está debiendo y ¡nadie la está apurando para que pague!”, dijo Ortega.



“Nadie está amenazando a Gecsa, como Unión Fenosa amenaza a los usuarios con ir a cortarles la energía. Nadie amenaza a Gecsa de parte de Albanisa, en decirle: “Ve, no te sigo prestando si no me pagás.” No, ahí está; pagará cuando pueda”, añadió.



ALBA-Caruna manejaba todo



”Para Enatrel, un crédito de 2 millones 500 mil dólares; y para cooperativas, hay un crédito de 1 millón 823 mil 888 dólares, incluyendo otro millón 322 mil dólares; esto para cooperativas que puedan colocar y que ya están colocando créditos entre los pequeños productores, con un máximo de 8% de interés. Fíjense bien, y queremos que ese préstamo sea mucho mayor, con intereses máximos del 8%. Como vemos, si sumamos estas cifras, ahí nomás tenemos más de 30 millones de dólares que está ejecutando Albanisa de esa forma”, dijo Ortega en aquella ocasión, a sabiendas de que era ALBA-Caruna la que controlaba todo.



“Nuevos Cenis”, dice Avendaño



El economista independiente Néstor Avendaño calificó de alarmante la presentación que hizo el presidente de Petronic a los diputados de la Comisión Económica, sin que éstos se hayan percatado de la realidad en los números que les llegó a mostrar.



“Aquí (en el informe) se muestra claramente que hay un endeudamiento interno del Estado a través de empresas estatales como Gecsa y Enatrel, con esta firma privada que se llama ALBA-Caruna, un endeudamiento que nadie ha aprobado y que podría ser los nuevos Cenis del Estado”, dijo Avendaño.



“Los legisladores tienen que llamar al señor ministro de Hacienda (Alberto Guevara) y al presidente del Banco Central (Antenor Rosales), para que les expliquen cómo es que se adquirió esa nueva deuda sin que lo aprobara la Asamblea Nacional”, añadió.



El economista estimó que ésta es la razón por la que se ha dicho reiteradamente que no hay deuda con Venezuela por las operaciones petroleras, porque la verdad es que a quien deben dinero los nicaragüenses es a ALBA-Caruna.