Pueden cortarnos ayuda internacional sin avisar

Los países donantes tienen en sus manos la decisión de cancelar la millonaria cooperación que envían hacia Nicaragua, si no se corrige el lenguaje agresivo como el utilizado por el vicecanciller Manuel Coronel Kautz, la semana pasada, advirtió el ex canciller Norman Caldera.



Coronel advirtió a los embajadores y representantes de la comunidad cooperante, que inmiscuirse “en los asuntos internos de otro país” podría significar exponerse “a que lo saquen, y lo califiquen de non grato”. Pero, además, dijo que los donantes eran “como la gata angora”, una expresión peyorativa con una connotación sexual.



“Creo que no es necesario recurrir a un lenguaje que no sea estrictamente el diplomático, ni es necesario recurrir a amenazas de ningún tipo. La cooperación viene porque sus parlamentos lo aprueban. En el momento que encuentren que hay obstáculos al desarrollo mismo, los mismos parlamentos se van a encargar de cortarlos”, enfatizó Caldera.



“¿Coronel utilizó un lenguaje confrontativo?”, se le preguntó. “En mi opinión sí. Creo que nos exponemos a que se tomen medidas que a veces no las van a anunciar, pero puede ser simplemente la recomendación de un embajador, que no se haga esto, o que no se haga lo otro. Creo que se matan más moscas con miel que con hiel”, respondió Caldera.Ex canciller Norman Caldera.