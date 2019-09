Prisión a pastores de secta de abusadores

SAN CARLOS / RÍO SAN JUAN



La juez de Distrito Penal de Audiencia de San Carlos, Sandra D’Leo, ordenó ayer prisión preventiva en contra de Pedro Ignacio Siles Duarte y Miguel Arróliga, ministro y pastor, respectivamente, de la secta Misión Cristiana Independiente, acusados de delitos de abusos deshonestos y lesiones físicas y psicológicas en contra de dos menores.



En audiencia preliminar efectuada la segunda semana del mes en curso, el pastor de la secta y padrastro de la niña por quien es procesado, Miguel Ángel Arróliga, fue beneficiado con la medida cautelar de arresto domiciliar por el juez suplente, Carlos Adán Molina Molina, sin embargo, en la audiencia inicial efectuada ayer, la juez D’Leo dijo encontrar abundantes pruebas directas, indirectas e indiciarias presentadas por el Ministerio Público, a través de la fiscal Alba Nubia Pérez, quien pidió la prisión preventiva para ambos.



La juez afirmó que el delito es grave porque se han violentado los derechos de los menores M.S.P., de 9 años, y M.P.A.V, de 15, por lo que decretó la prisión preventiva y fijó el juicio oral y público para el 15 de julio próximo. La juez no admitió la acusación contra Antonia Padilla, madre de la niña, por no haber suficientes evidencias sobre la autoría del delito.



Después de que la fiscal Alba Nubia Pérez presentó el informe de pruebas, solicitó se oyera al adolescente de 15 años. El chavalo se dirigió a la juez, mientras a un lado se encontraban Pedro Ignacio, Miguel Arróliga y Antonia Padilla, y narro los vejámenes de los que fue víctima junto a varios niños en la Casa de Oración, así como la niña de 9 años.





Menor confirma vejámenes

El adolescente refirió que cuando no obedecían eran castigados por Pedro Ignacio, quien los hincaba sobre granos de maíz y frijoles durante varias horas y en cualquier momento del día, o eran azotados con el cordón de San Francisco o rosarios. También los obligaba a rezar hasta 500 avemarías, igualmente, explicó los abusos sexuales que el llamado ministro de la secta cometía contra él y otros menores.



José Benito Oporta, abogado defensor de los procesados, dijo que el informe de prueba no reunía los requisitos, “los hechos descritos son rutinarios y de costumbre en una secta”, afirmó, e indicó que la única presunción es el dictamen médico legal, mientras insistió en pedir como medida cautelar el arresto domiciliar para ambos, y para el ministro Siles Duarte una caución económica.



La fiscal dijo contar con las testificales de M.S.P. y M.P.A.V., de don Mónico Padilla, abuelo del menor; de doña Teodora Amador López y de Mercedes Trujillo Loáisiga, quienes formaban parte de esa feligresía, y del especialista en investigación policial Ricardo Antonio Uriarte, así como las partidas de nacimiento de los menores, dictámenes médico legal y psicológico.





Seguidores protestan

Al ser esposados y conducidos en un patrulla policial hacia la celda, el ministro y el pastor de la secta recibieron la bendición de sus seguidores que se encontraban en el despacho de la judicial, los cuales calificaron de injusticia el arresto y advirtieron que “conocerán quiénes somos. El Señor los perdone”.



La doctora Ligia Soza, Directora del Centro de la Mujer, Adolescencia y Niñez, “Aretes”, dijo que “si los que aplican la justicia tienen elementos probatorios se penaliza, y “Arete” ha acompañado el proceso; éste es el inicio de un proceso que reivindica a las instituciones gubernamentales para el mejoramiento de la aplicación de la justicia y la credibilidad de la población”, sostuvo.