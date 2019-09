Buseros urgen pago de subsidio

Transportistas urbanos de Managua aún no se ponen de acuerdo con el gobierno sobre el monto en dinero que le corresponde a cada una de las cooperativas, en concepto del subsidio económico que el Estado garantiza para mantener la tarifa social de dos córdobas con 50 centavos.



Esa falta de acuerdos está impidiendo el desembolso de los fondos que corresponden para el segundo trimestre del año, y que a criterio de los transportistas podría alcanzar los 30 millones de córdobas, sin embargo, el gobierno pretende reducir esa cantidad hasta los 26 millones bajo el argumento de que los buses urbanos están transportando cada vez más pasajeros.



“No se trata de fuertes diferencias”, se apresuró a aclarar Ramiro Cordero, presidente de la Cooperativa 21 de Enero, miembro de la Unión de Cooperativas de Transporte Urbano Independiente, que mantiene con el gobierno sandinista una fuerte alianza la que impidió que los transportistas urbanos de Managua se sumaran a la huelga recién pasada.



“Estamos reuniéndonos, nos están presentando sus cifras que no nos convencen, y nosotros les presentamos nuestras cifras, estamos buscando un consenso”, aseguró Cordero, quien explicó que si bien es cierto el costo del combustible para el transporte urbano de Managua se mantiene congelado en 40 córdobas con 50 centavos, los otros componentes de la estructura de costos del sistema urbano está aumentando sus gastos constantemente.





Costo es de más de 3 córdobas

La diferencia entre los transportistas urbanos y el gobierno es cuestión de números: los cooperativistas aseguran que la tarifa real aún con el subsidio es de 3 córdobas con 10 centavos el pasaje urbano, “pero el gobierno maneja que la tarifa real es de 2 córdobas con 95 centavos, por eso estamos en ese impasse”, aseguró.



Explicó que los personeros del gobierno pretendieron programar bajo esa tarifa el subsidio para el segundo trimestre, “pero nosotros les dijimos que no es así, que no lo íbamos a agarrar porque no le vamos a aceptar lo que ellos (el gobierno) están planteando y que mejor lo platicáramos”.



El gobierno asegura que los transportistas están llevando más pasajeros diariamente y que se está superando la cifra de los mil, “pero eso es mentira”, aseguró Cordero, quien detalló que la tarifa está calculada sobre la base de los 857 pasajeros transportados por día en cada bus.



“Si el subsidio es para el pasajero y nosotros estamos transportando cada vez más pasajeros, quiere decir que debemos recibir más subsidio”, explicó Cordero tomando como base la posición gubernamental.



Otro planteamiento que según los transportistas urbanos han presentado el gobierno es que el subsidio sea por kilómetro recorrido. “Cada kilómetro recorrido en Managua tiene un costo de 14.25 córdobas”, señaló Cordero, “pero ahora resulta que el gobierno plantea que estamos recorriendo menos kilómetros, pero eso es falso, hay estudios que indican que los recorridos son más de 200 kilómetros cada ciclo al día”, indicó, tras señalar que la intención del gobierno es “a toda costa buscar cómo reducir el subsidio. Nosotros le dijimos que mejor debemos platicar y platicar”, señaló el dirigente de los transportistas urbanos de Managua.



Agregó que los transportistas urbanos “están inquietos, recordá que mucha gente debe, y el subsidio es un pasa mano, lo recibís sólo para ir a pagar a los proveedores”.