Desairado, amenaza con una auditoría al Alcalde

LEÓN



Durante la inauguración de la sede regional de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, PDDH, en la cabecera departamental de León, el procurador Omar Cabezas sugirió que es necesario que se practique una auditoría en la Alcaldía de León, independientemente del partido político que administre esa institución.



El procurador Cabezas criticó al edil Tránsito Genaro Téllez y al vicealcalde Teodoro Sánchez por no haber asistido al acto de inauguración de la sede regional, por no delegar a ningún funcionario para que los representara, y ante la negativa del gobierno local de extender los permisos para la instalación de mantas publicitarias en varios sectores de la localidad. “Lamento mucho que en esta ciudad, en donde ahora es huésped la Procuraduría, no esté presente ningún dirigente de nivel de la Alcaldía, ni el alcalde ni el vicealcalde o algún representante que haya sido acreditado” expresó molesto.





Son trapos viejos

Por su parte, Reinaldo Pérez, jefe de Inspectoría Urbana en la Alcaldía de León, expresó que tres de seis mantas que serían instaladas para anunciar la inauguración de la sede regional de la PDDH, estaban en el límite del Centro Histórico de la ciudad, y por políticas de regulación urbana no fueron autorizadas.



Sin embargo, el pasado 12 de junio fue emitida una resolución donde se autorizó la colocación de las mantas en otros sectores.



“Todas las semanas retiramos entre 20 y 40 mantas publicitarias que son instaladas”, añadió el funcionario de la comuna.



Ante el desaire de las autoridades municipales, el procurador Omar Cabezas sugirió que sería bueno que la Contraloría llegue a la Alcaldía.



El delegado departamental de la PDDH, Álvaro Osorio, fue juramentado por el procurador Cabezas, y a partir del 17 de junio atenderá junto a dos analistas y a un receptor de denuncias, los casos que se registren en la circunscripción de León.



La vocería de la Alcaldía de la ciudad universitaria aseguró que el edil, Tránsito Genaro Téllez se encuentra fuera del país, y el vicealcalde Teodoro Sánchez realizaba una gira de trabajo en el municipio de El Sauce.