Tomatierras atacan en Ciudad Sandino

Cientos de tomatierras mantienen invadidas doce manzanas de la hacienda “Prinzapolka”, propiedad de los hermanos Martínez Sánchez, en Ciudad Sandino.



La propiedad, ubicada al oeste de Satélite Asososca, fue invadida hace dos semanas a vista y paciencia de las autoridades policiales de ese municipio, denunciaron los hermanos José María y Emilio Martínez Sánchez.



Hasta antes de la invasión de los tomatierras, las doce manzanas de tierra eran ocupadas para el cultivo de árboles frutales, maderables y la siembra de pipián. Los precaristas llegaron en camiones fletados procedentes de Ciudad Sandino, de Bello Amanecer, de Acahualinca y de Nueva Vida, el pasado 31 mayo, según la denuncia de los afectados.



José María Martínez dijo que los “paracaidistas” hicieron con los árboles maderables y los postes del cerco que protegían la propiedad, una inmensa fogata para celebrar lo que ellos consideraron su “conquista”.



La finca “Prinzapolka” pertenece a la familia Martínez Sánchez desde 1951, según las escrituras presentadas por los hermanos antes mencionados.



“Al momento que los camiones descargaban a los cientos de invasores, llegaron seis policías y únicamente se limitaron a presenciar y a decirnos que no interviniéramos”, subrayó uno de los afectados.



Los hermanos Martínez dijeron que para evitar la invasión de la propiedad heredada de sus padres promovieron un amparo policial, pero no fue atendido por las autoridades del orden.



El año pasado, el presidente Daniel Ortega ordenó públicamente a la Policía no realizar desalojos aunque haya órdenes judiciales, que según la Constitución nicaragüense son ineludible cumplimiento.





Son ex contras

El alcalde de Ciudad Sandino, Raymundo Flores, señaló que los invasores pertenecen a una facción del Partido Resistencia Nicaragüense que encabeza el ex contra apodado “Kalimán”.



“Yo estoy en desacuerdo con la invasión a la propiedad privada porque eso ahuyenta al inversionista, y así se lo dije a las autoridades policiales”, sostuvo el jefe de la comuna en Ciudad Sandino. El edil también señaló a José Benito Cáceres, a Santos Aguirre y a Aracely Guillén como los cabecillas de los tomatierras.



Flores acusó a los promotores de la ocupación ilegal, de haber andado en Ciudad Sandino pidiendo 10, 20, 30 y hasta 400 córdobas a personas necesitadas de una vivienda, para darles un lote en la propiedad invadida.



“A quienes les pidieron dinero, les dijeron que yo como alcalde de Ciudad Sandino llegaría a entregar los títulos de propiedad, algo que es falso”, denunció el edil Flores.





Salen con machetes

Al percatarse de la presencia de un equipo periodístico de EL NUEVO DIARIO, varios de los invasores que habitan pequeñas champas cubiertas con plásticos salieron de las mismas con machetes.



La voz de alerta fue dada por varios hombres que, desde bicicletas, hicieron sonar sus silbatos, lo que provocó que otros salieran de sus champas en cuestión de minutos.



Uno de los invasores, quien al igual que los otros se negó a dar su nombre, dijo que ellos tienen información que esa propiedad fue confiscada durante el régimen de Daniel Ortega, en los años 80.



“Nosotros sabemos que éstas son propiedades del Estado, porque los hermanos Martínez fueron indemnizados”, dijo el tomatierra, quien lucía tatuado un antebrazo.





Alcalde no les da la razón

El acalde Raymundo Flores aclaró que los invasores están equivocados, porque en los años 80, lo expropiado a la familia Martínez son los terrenos donde ahora es el barrio Bello Amanecer, y no las 12 manzanas invadidas hace 18 días.



Por su parte, la fiscal auxiliar en Ciudad Sandino, María Teresa Gómez, dijo el caso está en manos de las autoridades superiores del Ministerio Público, donde fue remitido un expediente con cinco personas acusadas por usurpación y daños a la propiedad privada.