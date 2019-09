Gobierno optimista con negociaciones del FMI

Optimismo sobre las negociaciones del Gobierno y la misión del Fondo Monetario Internacional, FMI, pues se apunta a que Nicaragua puede mantenerse en el programa económico con el organismo, sin embargo hay dos puntos que podrían revertir éste panorama.



Ya Nicaragua cumplió varias exigencias del FMI. Está aprobada la Ley Antifraude de Energía, se logró renegociar satisfactoriamente el pago de los Certificados Negociables de Inversión, CENIS, con los bancos y la Asamblea Nacional encamina la aprobación en lo particular de la Ley deTransparencia.



Todo ello ha sido considerado como positivo por la misión del Fondo Monetario, FMI, según lo expuesto a los miembros de la Comisión Económica del Parlamento, pero aún no está todo asegurado. El tema de la inflación preocupa.



Lo relacionan a la política salarial en Nicaragua…me puedo imaginar se refieren que se modifica el salario mínimo 2 veces al año…"..



Pero el tema ES de enfrentamiento con el Gobierno sandinista. Según lo expuesto por Wálmaro Gutiérrez, es algo no negociable. “..tenemos un compromiso con la población…“.



Otro punto que el FMI insiste en que sea aclarado por el Gobierno, es lo referido a la cooperación venezolana…y el de la gobernabilidad. “En cuanto al contexto de gobernabilidad…”



Son temas que esperan superar antes de finalizar las negociaciones antes que la misión del FMI regrese a Washington la próxima semana. Del resultado de esta visita depende se mantenga el plan de apoyo al Presupuesto de 2008 por parte de los cooperantes, por 120 millones de dólares.