Jaime Morales pide disculpas por todo

El vicepresidente de la República, Jaime Morales Carazo, le pidió disculpas al representante del FMI en Managua, Humberto Arbulú, por la forma como lo trató el presidente del INSS, el ex militar Roberto López cuando compareció ante el pleno de la Asamblea Nacional.



Las disculpas del "Número 2" del Ejecutivo se produjeron al término de una visita que le hicieron a Morales Carazo, el representante en Managua del Fondo Monetario

Internacional, FMI, y el jefe de la misión de ese organismo, Luis Cubeddu.



El vicemandatario le dijo a Arbulú que a veces algunas expresiones son producto del calor que genera la Asamblea Nacional y al estar en la tribuna "pues hubo cierto exabrupto del que se refirieron de una manera no apropiado e infortunada hacia el papel y el comportamiento que él (el representante del Fondo) ha tenido".



"Le solicitamos (a Arbulú) de parte del gobierno y del mismo señor Presidente de la República, Daniel Ortega, con el que conversé este asunto que lo dejara como una cosa pasajera, porque son palabras que se lleva el viento y no es el sentir del gobierno de Nicaragua de manera oficial en torno a lo que dijo el director del INSS", dijo.



Morales Carazo dijo que son muy satisfactorias las evaluaciones que ha hecho el jefe de la misión del FMI que aún se encuentra en Managua, "tanto cuantitativas como las de infraestructura y de otra índole que está haciendo el Fondo Monetario en esta visita de evaluación".



Dijo el vicemandatario que Nicaragua viene cumpliendo con gran disciplina los compromisos que se han adquirido en el mantenimiento de todos los indicadores que han dan una solidez a nuestra economía.



También se ha platicado sobre temas relacionados a la cooperación externa y no específicamente si proviene de un país o de otro en la cual se requiere y se demandan mayores niveles de información en el futuro, "lo cual no habrá problemas de proporcionarlo y transparentarlo de la mejor forma posible".



El tema de los cooperantes



Durante sus declaraciones el vicemandatario también dijo las excusas del gobierno sobre la forma como el vicecanciller Manuel Coronel Kautz, insultó y amenazó a los cooperantes y miembros del cuerpo diplomático.



Dijo que "los nicaragüenses hablamos con un lenguaje coloquial y quizás propio del Río San Juan, río donde estaba Coronel Urtecho, padre de Manuel, pues a veces en algunos amigos hay alguna epidermis más sensitiva que un cocodrilo con la comunidad internacional."



"Y si hay que disculparse, pues yo pido las disculpas", dijo el vicemandatario quien insistió que "no pasa nada por una pobre gata angora que grita y llora", terminó diciendo Morales Carazo junto al jefe de la misión del FMI y el señor Humberto Arbulú.



Nicaragua cumple con los compromisos



Por otra parte, el jefe de la misión que se encuentra en Managua, Luis Cubeddu, dijo que Nicaragua está cumpliendo los compromisos establecidos con el FMI.



Cubeddu después de reunirse por casi una hora con el vicepresidente de la República dijo que la misión terminará su labor en Managua este viernes y al concluir la representantaciòn del Fondo Monetario en Nicaragua emitirá un comunicado "donde vamos a expresar los logros en este proceso de discusión y negociación".



"Es cierto que las metas cuantitativas del programa a fines del 2007 se cumplieron, el desempeño con base a la información que tenemos, viene de una manera adecuada y correcta, se mantienen en forma prudentes una política fiscal y monetaria y una alza de las reservas internacionales", dijo.



"Ese desempeño es importante destacar como positivo". "Seguimos discutiendo con las autoridades lo que son las políticas para el resto del 2008, también los grandes

rasgos para el 2009. La intención es seguir estas discusiones hasta el viernes y en ese entonces podremos comunicar los logros durante nuestra visita", dijo.



Cubeddu aseguró que las negociaciones marchan con bastante progreso, "creo que es importante destaca el hecho de que se ha aprobado en la Asamblea Nacional la Ley Antifraude, lo que es una parte importante de la estrategia del sector energético,

una manera de reducir las pérdidas y fortalecer las finanzas de dicho sector".



Confirmó que se llegó a un acuerdo entre el Banco Central y el Banpro en conseguir una solución al tema de los CENIS, "lo que es un paso importante al tratar de conseguir una solución duradera a este tema y así asegurar que el sistema financiero se mantenga estable".



Cuando se le preguntó si están asegurados los desembolsos, Cubeddu dijo "todavía no hemos terminado las negociaciones porque estaremos discutiendo con las autoridades hasta este viernes. La intención es de evaluar es progreso y "después tomaremos una decisión de cómo seguir hacia delante y creo es prematuro dar fechas de aprobación del directorio de esta primera revisión".



Sobre la cooperación venezolana, el jefe de la misión se pronuncio por la necesidad de darle transparencia al total de esa colaboración y "no solo la venezolana, sino que la también oficial, igual la que van al sector público y privado". Esto es por diferentes motivos, dijo el jefe de la misión quien mencionó lo siguiente:



"La colaboración oficial que recibe el país tiene un impacto macroeconómico, tiene que reflejarse debidamente en la balanza de pago, así como en las cuentas fiscales.Queremos evaluar cuál es el impacto macroeconómico de dicha colaboración.