Comida y escuela nueva en El Timal

Luego que EL NUEVO DIARIO publicara las condiciones precarias en que estudian más de cien niños de la escuelita Villa Japón de El Timal, la viceministra de Educación, Milena Núñez, afirmó que dicha institución priorizará la construcción de un centro de estudios decente, y se les entregará de inmediato la merienda escolar.



La vicetitular de Educación reconoció la pobreza que existe en la zona de El Timal, debido a que estas tierras fueron ocupadas por desmovilizados de la Resistencia.



“He realizado cuatro visitas a El Timal, hemos llevado zinc, pupitres, pizarras, mochilas, pero realmente sabemos que las necesidades son muchas, y lo que se publicó en el periódico es una realidad”, dijo Núñez.



Los niños de El Timal caminan más de dos kilómetros para poder asistir a la escuela. Cuando llueve fuerte los maestros recomiendan a sus alumnos no asistir a clases para evitar cualquier accidente en la carretera, además que el toldo que entregó el Ministerio de Educación no los protege de las ráfagas de viento.



La funcionaria dijo que existen siete escuelas más en El Timal que están en la misma situación, y por eso desde el año pasado la oficina de Infraestructura Escolar realizó un estudio para ver la posibilidad de introducirlas en proyectos para este año, o bien priorizarlas en el presupuesto del próximo año.



Se entregará merienda escolar



La viceministra también investigará por qué no se le estaba entregando la merienda escolar a esta escuelita, ya que estaban presupuestados dentro del Programa de Nutrición Escolar (PINE).



“El PINE siempre ha trabajado de manera eficiente, no se qué pasó, pero la ración escolar se les garantizará a los niños de El Timal. Sabemos que es una zona muy pobre y que la mayoría de la población forma parte de los desmovilizados”, reiteró Núñez.



Nora Ampié, coordinadora de la comunidad de Villa Japón de El Timal, lamentó que los niños hayan tenido que comer mangos del árbol de la escuela. “Cuando podemos les hacemos un desayuno para el recreo, ya que la mayoría de los pequeños sólo hacen dos tiempos de comida, pero nuestra economía no nos permite hacerlo siempre”, expresó.



19 mil aulas dañadas



Por otra parte, la vicetitular de Educación expresó que de las 27 mil aulas que tiene el sistema escolar público, doce mil necesitan ser reparadas y otras seis mil reemplazadas.



El Mined presupuestó para este año más de 400 millones de córdobas para la reparación de estas aulas, sin embargo, el titular de Educación, Miguel De Castilla, no ha querido brindar detalles sobre cuántas escuelas están siendo reparadas y qué empresas han ganado la licitación de estas obras.