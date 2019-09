Estrada: Barceló será del Estado

El Procurador General de la República, Hernán Estrada, afirmó que no les preocupa que los empresarios de Barceló-Montelimar vayan a un arbitraje internacional, porque el Estado nicaragüense más bien podría salir ganando con la titularidad total del hotel.



“No nos preocupa. Más bien el Estado puede salir ganando recuperando no sólo el saldo, sino la titularidad, porque el contrato contempla la resolución con sólo el incumplimiento de una de las cláusulas” dijo Estrada.



El consorcio español Barceló, propietario del Hotel Montelimar, le informó al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) que podría solventar sus diferencias con el gobierno de Nicaragua en un arbitraje internacional, porque no reconocen la deuda que el Estado les cobra.



Representantes de la transnacional española, en reunión con miembros del Cosep y de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), aseguraron que el contrato contempla que en cualquier conflicto se recurrirá a la agencia de controversias MIGA del Banco Mundial.



Estrada dijo que en cualquier lugar donde vayan están listos para ir a sustentar el derecho que tiene el Estado nicaragüense sobre pagos adicionales que no han hecho, y para que sean reveladas causas adicionales que pudieran dar lugar al pago de daños y perjuicios a Nicaragua.



Pueden hacerlo, pero también nosotros podemos hacerlo, y estamos listos. No nos preocupa, más bien podemos salir recuperando no sólo el saldo, sino la titularidad, porque el contrato establece la resolución con la violación de una sola cláusula, dijo Estrada.



Afirmó que el contrato no establecía ninguna condonación, exoneración de impuestos ni riesgo en caso de no cumplir con los pagos estipulados en el contrato, y eso lo conocen bien los empresarios de Montelimar.



Objetivo: la pista



Además de una deuda de tres millones de dólares, la Procuraduría General de la República (PGR) demanda la devolución de 100 manzanas de terreno y la pista del aeropuerto local, porque eso no estaba contemplado en el contrato original de privatización.



El Hotel Montelimar fue privatizado en 1993, y quien estuvo a cargo por parte de la Presidencia, fue el abogado Tomás Delaney, hoy representante legal de Barceló–Montelimar.