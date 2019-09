CSJ le ordeña cargos a Ley de Carrera Judicial

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) establecieron en la normativa de la Ley de Carrera Judicial el artículo 82 para beneficiar a los colegas a quienes se les vence su período este año y no serán reelectos por sus partidos: PLC y FSLN en la Asamblea Nacional.



En el artículo 82 de la Normativa, dictado en contra del artículo tres de la Ley de Carrera Judicial, los magistrados establecieron que al vencerse su período y no ser reelectos, ocuparán la primera vacante de una magistratura de apelación u otro cargo dentro del Poder Judicial.



El artículo tres de la Ley de Carrera Judicial establece que “los cargos de magistrados de apelaciones que vayan quedando vacantes, serán sometidos al concurso conforme el procedimiento de ingreso establecido en la presente ley, excepto aquellos que por la evaluación al desempeño califiquen para su reelección”.



Una fuente de la CSJ confirmó que los magistrados de ese Poder del Estado establecieron el artículo 82, para beneficiar a los magistrados Ramón Chavarría, Edgard Navas y Nubia Ortega, quienes participaron en la aprobación de la normativa, días antes de que se les venza el período.





Dame que te doy

La fuente, indicó que la propuesta del artículo 82 de la normativa fue de los liberales, para garantizar que tres magistrados que no serán reelectos pasen de la CSJ a Tribunales de Apelaciones donde hay vacantes, y los sandinistas, aunque no se beneficiaran inmediatamente, aceptaron.



Los liberales han propuesto como candidatos a magistrados a Martínez, el único que tiene segura su reelección; a Antonio Alemán, hermano del ex presidente y reo Arnoldo Alemán; a Gabriel Rivera, y a un diputado que podría ser Wilfredo Navarro o Miriam Fonseca, según fuentes del Legislativo.



El magistrado Antonio Alemán dejará una vacante en el Tribunal de Apelaciones de Masaya, que sería ocupada por uno de los tres magistrados, que no serán reelectos para un segundo período.



Los liberales tienen otro espacio en el Tribunal de Apelaciones Circunscripción Norte, que está vacante desde el año pasado, cuando murió el magistrado José René Aráuz López, que ahora podría ocupar otro magistrado liberal de la CSJ, que no será reelecto.





Estrenan ley violándola

Los magistrados de la CSJ, en un afán por garantizarse cargos, han violado la Ley de Carrera Judicial con varios artículos de la Normativa, pero esta última fue violada inmediatamente de su aprobación, pues el propio Martínez reconoció que nombraron juez ejecutor de sentencia y vigilancia penitenciaria a una hija del magistrado liberal Dámisis Sirias.



La hija de Sirias, sin pasar por el concurso que establece la Ley de Carrera Judicial y la normativa, fue nombrada juez de Ejecución en un Juzgado creado en Chontales especialmente para ella.



El nombramiento se realizó pese a que Martínez aseguró que no efectuarían ninguna nominación en los 30 días de vacation legis para que entrara en vigencia la normativa de la Ley de Carrera Judicial.