Drama humano de perseguidos por diputado Sacasa

Bluefields / RAAS

“María” es una niña de 12 años que confiesa haber navegado en bote desde Caño Negro hasta Bluefields a pedir comida para sus cinco hermanitos que quedaron desamparados, porque, según ella, el diputado liberal Francisco Sacasa Urcuyo mandó a echar presos a sus padres, Lorenzo Mendoza y María Reyes, para quitarles su finca.



“Aquí en Bluefields he tenido que cuidarle el chigüín a una señora mientras ella anda huyendo por miedo a que Sacasa también la meta presa”, confesó a EL NUEVO DIARIO, la pequeña “María”.



En tanto, Mayela Miranda, otra campesina que huye de la persecución del diputado Sacasa, señala que son pocas las personas que se han solidarizado con ancianos, mujeres y niños, desplazados de Caño Negro por órdenes de Sacasa.



“Queremos formar una comisión para ir a Managua a denunciar ante organismos de derechos humanos la injusticia que están cometiendo la Policía, el Ministerio Público y el juez Ronald Wilford por órdenes de Francisco Sacasa, pero no tenemos para el pasaje”, lamentó Miranda.



Ayer miércoles, el diputado Sacasa llegó a Bluefields donde se moviliza furtivamente con sus cuatro guardaespaldas. “Un funcionario judicial de tendencia liberal que solicitó anonimato por temor a represalias, confesó que el legislador anda con la misión de recaudar diezmos de jueces, magistrados y fiscales que militan en el PLC para construir la casa de campaña de ese partido en esa ciudad.





Voz de aliento

La concejal liberal y presidenta de la Comisión de la Mujer del Consejo Regional Autónomo de la RAAS, Ángela López, señala que ella no se había enterado del drama de los campesinos que han huido de Caño Negro --desplazados por Sacasa-- pero se comprometió a visitar en la cárcel a María Reyes, y a otras damas y niños desalojados.



“A pesar de que somos del mismo partido, no me daba cuenta que Sacasa anda en Bluefields, pero sí puedo asegurar que se equivocan los que creen que las mujeres somos débiles y pueden hacernos lo que les venga en ganas. Me

comprometo a investigar a fondo este caso”, concluyó López.