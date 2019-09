Juez levanta el secuestro de Cenis

El fiscal especial Armando Juárez, que dirige la investigación de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis), afirmó que el levantamiento del secuestro de los Títulos Valores en Banpro no incide en la investigación penal que se encuentra en la etapa final, a pesar de que fue él quien pidió el secuestro y no lo tomaron en cuenta para levantarlo.



El juez quinto penal de audiencias, Julio César Arias, ejecutó el levantamiento del secuestro de los Títulos Valores que respaldan los Cenis emitidos a favor del Banpro, a petición del Presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Antenor Rosales, quien argumentó interés nacional para solicitar la medida. Los bonos liberados son 110, valorados en cien mil dólares cada uno, correspondientes a 2008.



Aunque Juárez preferiría que los Títulos se hubiesen mantenido secuestrados, dijo que respeta la decisión del juez Arias, quien antes de liberar la figura del secuestro, ordenó a los oficiales de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), realizar el correspondiente peritaje sobre los bonos, para que puedan ser utilizados como evidencias, según estime conveniente la Fiscalía o la Procuraduría de la República.



El levantamiento del secuestro se produce una semana después de que las autoridades del BCN y del Banpro firmaron un acuerdo a través del cual alargaron el plazo para el pago de los Cenis y bajaron la tasa de interés.



Juárez explicó que el hecho de que los Cenis se hayan honrado durante estos años y de que se haya levantado el secuestro, no significa que la Fiscalía haya admitido una convalidación de los actos que investiga en la vía penal.