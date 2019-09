“Que Ortega busque quién le cante”

La Asociación de Artistas de Nicaragua “Rafael Gastón Pérez” respaldó al cantautor Carlos Mejía Godoy en la defensa de su obra musical, por su utilización en actividades políticas del Frente Sandinista, y considera que el Estado nicaragüense debe respetar lo establecido por las leyes.



“La asociación es bien respetuosa en tanto a los derechos de autor. Nosotros contribuimos a la elaboración de esta ley que constituye uno de los principales logros legales de los artistas nicaragüenses y nuestra reivindicación mayor, junto a la Ley 215 de Promoción y Protección de los Artistas Nacionales. Por ende, los nicaragüenses estamos llamados a respetarlas”, expresó Osman Balmaceda, Presidente de la Asociación de Artistas de Nicaragua.





El autor decide por su música

También indica que si bien la música de Carlos Mejía se produjo en medio de la vorágine revolucionaria de mitad de la década del setenta y principios del ochenta, su canto épico marcó un hito en la época y se forjó como una melodía representativa. También se debe tomar en cuenta que los actuales principios políticos del autor difieren del partido sandinista, y siendo el apoderado de los derechos de su música, él es quien decide sobre la misma.



“A título personal, como artista, yo cedería mis derechos por ser algo muy gustado por los partidarios de aquella tendencia, y al prohibir mi música estoy diciendo a esa clientela que no me escuche. Sin embargo, él, como artista consagrado, con su obra debidamente inscrita, y militante político del MRS, tomó una decisión muy particular y debe respetarse”, considera Balmaceda, quien durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio fue invitado a participar como jefe negociador en el capítulo de derechos de autor por Nicaragua.





Sin promoción cultura nacional

Por otra parte, el presidente de la Asociación de Artistas indicó que el problema es que el Frente Sandinista se ha quedado con la música épica y lírica de Carlos Mejía y de otros compositores contados con los dedos de la mano, pero ese contexto de lucha armada ya quedó atrás. Por lo tanto, el partido sandinista está en otro momento y debería dar la oportunidad a otros buenos cantautores con mística revolucionaria que gustosamente entregarían su obra.



“Otro problema es que, a diferencia del impulso a los artistas en la década de los ochenta, ahora no se está promoviendo ni el arte ni a la cultura de la misma manera que entonces. Por eso se sigue sin dar oportunidades a las nuevas generaciones de artistas y nos estamos quedando sin producir música. Sólo unos cuantos, con mucho esfuerzo particular han logrado sobresalir, como Juan Solórzano e Isabel Espinoza, entre otros que intentan rescatar el son nica”, dijo Balmaceda.