PRN desautoriza a invasores de tierras

El presidente del Partido Resistencia Nicaragüense (PRN), Julio César Blandón Sánchez, alias “Kalimán”, negó que esa agrupación política apoye a los tomatierras que ocupan ilegalmente una propiedad en Ciudad Sandino.



“Kalimán” dijo estar extrañado por las afirmaciones del alcalde de Ciudad Sandino, Raymundo Flores, quien aseguró que ese partido (PRN) respalda los invasores de la hacienda “Prinzapolka”. “Me sorprende la denuncia del alcalde de Ciudad Sandino al decir que los invasores son gente del Partido Resistencia Nicaragüense”, reaccionó “Kalimán”.



La propiedad antes referida fue invadida por centenares de precaristas el pasado 31 de mayo, y sus legítimos dueños desde el año 1951, son los hermanos Martínez Sánchez.





Se sacude a dos

El presidente del partido de los ex contras dijo vía telefónica que Santos Aguirre y Aracely Guillén, no son miembros de esa organización política.



“Aracely Guillén apareció en la lista preliminar de candidata a vicealcadesa por Ciudad Sandino, pero después dice ella que la borraron y vino a buscar respaldo de nosotros”, subrayó el presidente del PRN.



El presidente del partido de los otrora guerrilleros antisandinistas también tomó distancia de Santos Aguirre, de quien dijo es ex contra, pero que hace vida partidaria en el Partido Liberal Constitucionalista (PLC). De los mencionados como cabecillas del grupo invasor sólo a José Benito Cáceres defiende el presidente del PRN, expresando que éste tampoco tiene que ver con la ocupación en la hacienda “Prinzapolka”.