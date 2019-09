Ortega se lo dio y alguien se lo quitó

El procurador de derechos humanos, Omar Cabezas, denunció ayer ante la Policía Nacional la desaparición del rótulo colocado en el predio donde se construirá el edificio de la Procuraduría en Defensa de los Derechos Humanos, PDDH, y señaló como posible perpetrador intelectual al diputado Enrique Quiñónez, quien negó tal acusación.



El rótulo fue presentado a los medios de comunicación el lunes en la mañana, anunciando la construcción del nuevo edificio de la institución, sin embargo en horas de la tarde el Procurador conoció que el legislador liberal al pasar por la zona detuvo su vehículo, fue al letrero, y ante sus acompañantes lanzó diferentes diatribas en contra de la donación del terreno ubicado de la rotonda de Plaza Intercontinental cuadra y media al norte.



El rótulo de la discordia decía: “Este terreno fue donado por el Presidente de la República Daniel Ortega, para la construcción del edificio de la PDDH”.



“Dijo cosas que no puedo decir en público y que por qué mejor Ortega no daba el terreno a familias pobres. Qué casualidad que el letrero no amaneció al siguiente día. Se esfumó”, expresó Cabezas, quien interpuso formal denuncia por daños a la propiedad estatal, apoyado por todo el personal de su institución.



El Procurador de Derechos Humanos indicó que no puede hacer una denuncia directa contra Quiñónez porque no le consta que aquél haya sido o si mandó a alguien a que lo arrancara.





Sospechoso camina como pato

“Pero el asunto es que si camina como pato, come como pato y dice ‘cua cua’… ¿Cómo se llama el animalito?, pero eso la Policía tiene que investigarlo y dar con el paradero de los autores, ya sean materiales o intelectuales”.



Comentó que la adquisición del terreno y la construcción del edificio, al final ahorrará mensualmente a los contribuyentes unos 3 mil dólares, dinero que podrá destinarse a la atención a las víctimas de violación de sus derechos humanos.





Quiñónez contraataca

Por su parte, el diputado Quiñónez rechazó haber pasado por el lugar y menos haberse detenido a ver el rótulo. “¿Qué gano yo con un rótulo? Lo que está demostrando es su incapacidad y falta de respeto involucrándome en situaciones como esas. No tengo la menor idea de lo que dijo sobre ese rótulo”.



El diputado dijo sentirse ofendido por los señalamientos e indicó que como presidente de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, lo que pronto sí va a hacer es llamarlo a la Asamblea Nacional.



“Lo vamos a llamar para que responda a los requerimientos que en su contra tiene la Contraloría General de la República, esto por malos manejos administrativos en la PDDH”, expresó el legislador.