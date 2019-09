Asamblea se “afina” para fiscalizar política exterior

La Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional, comenzó a asesorarse para incidir en la fiscalización, mejoramiento y el desarrollo de la política exterior de Nicaragua.



Ex cancilleres, expertos en derecho internacional y en políticas públicas, fueron invitados para elaborar una agenda con el fin de incidir en la política exterior del país bajo un concepto de política de Estado, aseguró Jamileth Bonilla, presidenta de la comisión. Ayer se sostuvo la primera reunión.



Bonilla dijo que se conformará un “grupo estratégico de análisis”, para evitar que la diplomacia nicaragüense sea manejada desde el punto de vista partidario o ideológico del Gobierno.



“Vamos a ver qué recomendaciones se le puede dar a la Comisión del Exterior, para que cumpla mejor su rol, que no es llevar la política exterior de Nicaragua, eso le corresponde al gobierno, pero que sí es fiscalizarla, sí es aconsejar, y sí tomar determinaciones en cuanto a los tratados que le presenta el gobierno para su aprobación”, explicó el ex canciller Norman Caldera.



Bonilla, diputada por el PLC, señaló que los especialistas invitados no ejercerán presión sobre la comisión, solamente aconsejarán. Entre éstos se encuentran Mauricio Herdocia, experto en Derecho Internacional; Javier Meléndez, Director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp); el ex canciller Norman Caldera, y Alejandro Bendaña, director del Centro de Investigaciones Económicas (CEI).