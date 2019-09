Edwin Castro ahora es fiscal de ballenas

El diputado del FSLN, Edwin Castro, fue nombrado comisionado alterno del Club de Jóvenes Ambientalistas (CJA). Como tal, informó en conferencia de prensa que este año participará como fiscalizador del Estado de Nicaragua, en la sexagésima reunión de la Comisión Ballenera Internacional (CBI), la cual se realizará en Chile del 23 al 26 de junio.



De acuerdo con Rafael Estrada, del CJA, el presidente Daniel Ortega, por medio del acuerdo residencial número 174-2008, publicado en La Gaceta, número 109, nombró al presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura (Inpesca), Steadman Fagoth, como comisionado por Nicaragua ante la CBI, y como alterno al diputado Edwin Castro Rivera.



Este año Nicaragua ya pagó su cuota para tener derecho a voto dentro de la CBI, y es importante destacar que es la primera vez que el Estado delega a dos personas para estar presentes en la Asamblea que definirá, entre otras cosas, el futuro para la caza científica que apoya el bloque ballenero. Éstos buscan incrementar su cuota de caza y la aprobación de nuevos espacios para que sean declarados santuarios, pues dicha designación prohíbe la caza en estos espacios puesto que en ellos se propicia la reproducción de los cetáceos.



“Nosotros celebramos la posición que hasta ahora ha mantenido el Estado en defensa de las ballenas, y estaremos allí para ver una actuación congruente con la promesa mantenida, caso contrario no dudaremos en hacer la correspondiente denuncia”, dijo Estrada.





¿Por qué Castro?

Al consultar a los miembros del CJA sobre la designación del diputado Castro Rivera como delegado ante la CBI, pues no pertenece a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, señalaron que esa era una decisión del Presidente.



“Nosotros desconocemos las razones del nombramiento, pues esa es una decisión soberana del presidente Ortega”, expreso Estrada.



El diputado Castro Rivera no ha pertenecido en ninguno de sus períodos en la Asamblea Nacional a la Comisión de Medio Ambiente donde se discuten, exponen y defienden las leyes a favor del mismo.