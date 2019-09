Exigen rinda cuentas al alcalde de Nindirí

Masaya



El Concejo de Nindirí solicitó al alcalde, doctor Carlos Rommel Aguilera, que rinda cuentas sobre el presupuesto de la comuna, aparentemente sobregirado.



“Existen once cuentas, de las cuales tres están sobregiradas y podrían detener la ejecución de algunos proyectos; una es el presupuesto para atención a autoridades, es decir, concejales y el alcalde, pero este edil en cinco meses se voló el presupuesto, porque el Concejo había asignado 120 mil córdobas anuales para asistencia y ya va por 136 mil córdobas”, mencionó Manuel González, concejal propietario de la Comisión de Gobernabilidad.



Según González, esa cuenta asignada para el Concejo era para las reuniones que tienen todos los jueves, ya que a veces pasan todo el día reunidos y ellos tienen que gastar del presupuesto para la comida. Ahora, dijo, no van a poder comer.



Otro presupuesto que se sobregiró es el del combustible, que era de 100 mil córdobas y en cinco meses ha llegado a 180 mil. También hay sobregiro en el mantenimiento de medios de transporte y en equipos de recolección de basura.





Es un malentendido

“Se ha tratado de un malentendido porque realmente el Concejo, a través de la Comisión de Finanzas que existe en cada uno de los municipios, solicitó un informe sobre algunas cuentas del presupuesto de la Alcaldía, que es preliminar y no está debidamente detallado y completo, porque se debía hacer algunos ajustes”, se defendió el edil Aguilera.



Agregó que algún dinero se ha ido a otras cuentas, y mientras no explique qué ha pasado, varios proyectos que beneficiarían a la población se han detenido.