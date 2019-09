Gobierno se apresta a subir los pasajes

Funcionarios del Ministerio de Transporte e Infraestructura guardaron silencio ante la denuncia de la Coordinadora Nacional de Transporte, cuyos dirigentes alertaron que el gobierno pretende en las mesas de negociación discutir el tema tarifario.



Antonio Betanco, dirigente de la CNT, aseguró que desde hace tiempo el gobierno pretende resolver el problema del transporte por la vía del incremento en la tarifa “para que la escalada alcista caiga en los hombros de los usuarios”.



Recordó que la Ley 524, Ley General de Transporte establece que la tarifa deberá ser reajustada cada seis meses o bien de acuerdo a la fluctuación del costo de los insumos. “Significa que el gobierno puede ajustar la tarifa en un mes o dos”, señaló.



Mientras tanto, organizaciones de transportistas de carga comenzaron a tener las primeras reuniones para analizar la problemática del sector, recientemente se reunieron con Jorge Corea, subdirector de Transporte Terrestre del MTI, a quien plantearon la competencia desleal de algunos transportistas de carga de otros países de Centroamérica que manejan la carga nacional sin ningún obstáculo.



Según los transportistas, en el resto de países centroamericanos a los transportistas extranjeros se les exige el pago de impuestos, pero aquí operan tranquilamente.



Pero Betanco aseguró que esos contactos el gobierno los mantiene con los transportistas afines al sandinismo y con los que han renunciado a la membresía de la Asociación de Transportistas de Nicaragua que aglutina a la carga nacional.





Tarjetas en duda

Los transportistas dudan que el gobierno pueda poner en marcha el próximo lunes la venta de combustible con descuento a través de las tarjetas electrónicas, porque a la fecha, en las gasolineras Petronic y Shell, no se han instalado los equipos conocidos como PCO que analizarán la información de las tarjetas.



“No creo que tendrán garantizado todo el sistema para el 23 de junio”, afirmó Vidal Almendárez, directivo de la Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxis, quien reconoció que la entrega de las tarjetas avanzaba normal.



Según el ingeniero Francisco Alvarado, presidente del Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua, el 23 de junio serán activadas las 11 mil tarjetas que se entregaron a los taxistas, y en las gasolineras de Petronic y Shell se comenzará a vender sólo con la misma.



Almendárez asegura que el sistema de tarjeta inteligente funciona con una línea telefónica exclusiva y una computadora central, “pero ni líneas telefónicas tienen las gasolineras”.





Tarjetas para las mototaxis

A las tarjetas electrónicas conocidas también como inteligentes, tendrán acceso los transportistas que prestan servicios con las motos taxis, para la compra de tres galones de combustible diarios, mientras que los taxistas podrán comprar cinco al día.



A pesar de sus críticas, el líder de los transportistas reconoció que la medida de vender el combustible con el descuento de 1 dólar con 30 centavos es una alternativa, pero no una solución al problema energético.





Transportistas en zozobra

Aseguró que debido a los constantes incrementos en el precio del combustible, los transportistas están en zozobra. “Existen pérdidas porque el valor real del descuento ha disminuido y eso crea zozobra”, señaló, tras criticar que las mesas de negociación que el gobierno debió instalar con la participación de instituciones del Estado no funcionaron.