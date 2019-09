“¡Ya no aguantamos el gas!”

Miembros de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores, RNDC, protagonizaron un plantón hoy en la mañana en contra de la empresa Tropigás de Nicaragua S.A., en la envasadora de esa compañía, ubicada al occidente de Managua, en demanda para que entreguen el producto completo en los tanques de 10, 25 y 100 libras de gas licuado que comercializan en Nicaragua.



Los manifestantes repudiaron la decisión de los directivos de Tropigás, quienes recurrieron de amparo ante el Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM, luego de que el Instituto Nicaragüense de Energía, INE, le aplicó el pasado primero de abril una multa de un millón 411 mil 765 córdobas con 96 centavos por vender menos productos en sus cilindros de manera reincidente.



¡Ladrones, ladrones!, gritaban agitados los protestantes, quienes también mostraban mantas en las que se leía: "Ya no!!! No aguantamos el gas!!!" También cuestionaron la responsabilidad social de la empresa, pues a pesar de que las inspecciones de los técnicos del INE fueron acompañados en más de una ocasión por periodistas de diversos medios de comunicación, “aún así van de sin vergüenzas y se amparan ante el TAM”, dijo uno de los miembros de la Red, quien mencionó que el colmo es que los magistrados del TAM revocaron la multa.



Es sólo el comienzo, dice Red



Gonzalo Salgado, Coordinador de la Red, dijo que el plantón es una muestra de inconformidad ante una empresa que habla de responsabilidad social corporativa, de competitividad, de libre, mercado, pero que en realidad actúan contra esos principios; por lo que invitó a los consumidores a denunciar todas las anomalías que encuentren en los tanques de gas ante las instalaciones del INE en cada departamento del país, y ante las organizaciones de consumidores.



Advirtió que el plantón se trata de un “calentamiento”, pues después arreciarán las protestas con el apoyo de pobladores incómodos con el sistema judicial, ya que la decisión del TAM de revocar la multa del INE, se traduce en “un mandato a seguirle robando a los usuarios, pero además es un mal precedente, porque las empresas de productos van a ampararse ante un tribunal que sabe que les favorecerá”, dijo Salgado.



“Este es el inicio de una serie de acciones porque después nos vamos a presentar ante la Corte Suprema de Justicia, para que a lo inmediato se pronuncie en relación a este caso, por que de lo contrario seguirán robando”, agregó el coordinador de la Red.



INE premia a Tropigás con alzas



Además, criticó las alzas constantes a los precios del gas licuado que el INE ha venido aplicando los últimos domingos, lo que Salgado calificó como “una forma de premio”, y por consiguiente una “doble estafa” para los consumidores: en el precio y el peso.



EL NUEVO DIARIO intentó conocer la versión de los directivos de Tropigás, pero según los guardas de seguridad, los altos ejecutivos de la empresa dieron órdenes de no dejar entrar a nadie y que tampoco darían explicaciones ni a los protestantes, ni a los medios de comunicación.



Vale recordar que luego que el INE multara a Tropigás el pasado primero de abril, la compañía recurrió de amparo el reciente cuatro de junio ante el TAM, y en un tiempo récord - el nueve de junio - los magistrados de la Sala Civil Dos de ese tribunal ordenaron suspender de oficio la multa en contra de la empresa, según lo establece la resolución firmada por los magistrados Gerardo Rodríguez, Vida Benavente Prieto, Perla Arróliga.



Mientras tanto, sólo queda esperar que la Corte Suprema de Justicia, CSJ, máxima autoridad del poder judicial, se pronuncie.