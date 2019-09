Confirman banco paraestatal

El ministro Agropecuario y Forestal, Ariel Bucardo, confirmó ayer que la antigua financiera Caja Rural Nacional (Caruna) es la misma persona jurídica ALBA-Caruna, que ahora administra la cooperación con la factura petrolera que Venezuela concede a Nicaragua, y que se ha convertido en una especie de banco paraestatal del gobierno que preside Daniel Ortega.



Bucardo, quien antes de ser ministro fungió como directivo de Caruna, confirmó que esa entidad de crédito que antes manejaba un flujo menor de dinero para financiar a un sector de pequeños y medianos productores del país, ahora es la poderosa agrupación que otorga créditos para proyectos como “Hambre Cero”, “Usura Cero”, “Calles para el Pueblo” y “Casas para el Pueblo”, entre varios que realiza el gobierno.



“Ellos (en Caruna) le llaman ALBA-Caruna a los fondos que manejan del Fondo del ALBA, ellos manejan también fondos que vienen del Banco del ALBA, que vienen del Bandes y a veces entregan fondos que les llaman Alba-Caruna”, dijo Bucardo ayer después de participar en un acto denominado “Encuentro Nacional Cooperativo 2008”.



¿Son lo mismo Caruna y Alba-Caruna, entonces?

“Es la misma persona jurídica y quien te puede dar mayor información es Manuel Aburto”.



Pero Aburto, quien se encontraba en la misma actividad que Bucardo, se negó a brindar información.



“Ustedes nos han atacado”



Apenas dejó que nos acercáramos a él, y ante las preguntas sobre la nueva deuda interna que han adquirido entes públicos con ALBA-Caruna, visiblemente incómodo respondió: “No tengo ningún comentario para EL NUEVO DIARIO”.



En resumen, fue una conversación de un minuto y 21 segundos, durante la cual dio esa misma contestación a todas y cada una de nuestras inquietudes.



Antes, Aburto había brindado amplias declaraciones a otros medios escritos y de radio, pero a este rotativo le dio una y otra vez la misma respuesta a los cuestionamientos, dejando en la incertidumbre todo lo relacionado con ALBA-Caruna, el nuevo acreedor del Estado que se ha convertido en una especie de banco paraestatal.



¿Por qué le brinda amplias entrevistas a otros medios y se resiste a hablar con EL NUEVO DIARIO?

Porque ustedes han atacado a la ALBA-Caruna, por eso, y no tengo ningún comentario para EL NUEVO DIARIO.



Si nuestras publicaciones están erradas, ¿por qué no brinda su versión o una explicación a los nicaragüenses sobre la nueva deuda que adquirió el Estado con ustedes?

Ningún comentario para EL NUEVO DIARIO, gracias.



El Estado --sin que la Asamblea Nacional lo aprobara-- adquirió una nueva deuda interna con ALBA-Caruna por 29.9 millones de dólares, después de que ésta otorgó créditos a la planta eléctrica estatal Gecsa, a la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel) y al Instituto Regulador de Transporte Municipal de Managua (Irtramma) para mantener el subsidio del transporte colectivo en la capital.



Así lo revela la presentación que el presidente de Petronic, Francisco López, realizó ante la Comisión Económica de la Asamblea Nacional la semana pasada, en la cual desglosó el manejo de los fondos petroleros del crudo venezolano que se recibe por medio de un acuerdo firmado entre el presidente Daniel Ortega y su homólogo Hugo Chávez.



López dijo a la Asamblea que ALBA-Caruna es la que ahora administra la cooperación con la factura petrolera que Venezuela concede a Nicaragua. El cambio, según explicó López, se hizo por medio de un adendum al Contrato de Venta No. SA.130954 entre la Empresa Petronic y Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), realizado el 8 de junio de 2007. De esta manera quedó fuera de juego Albanisa, la empresa en la que el Estado, a través de Petronic tenía el 45 por ciento de participación accionaria, y, por tanto, podía someterse a los controles o fiscalización nacional.



Avendaño: “Contraloría tiene que exigir informes”



El economista Néstor Avendaño exigió ayer a la CGR que pida informes a Gecsa, a Enatrel y al Irtramma, sobre las deudas que adquirieron con ALBA-Caruna sin tomar en cuenta a la Asamblea Nacional ni a la Ley de Deuda Pública.



“Yo creo que ante esta situación de nueva deuda interna, reconocida incluso por el Presidente de la República, no queda otra cosa más que la Contraloría solicite toda la información pertinente del caso, porque tiene facultades para eso”, dijo Avendaño.



Indicó que cada vez han salido a luz más evidencias de que el trato con Venezuela está generando deuda externa e interna, porque hay un crédito de factura petrolera a 23 años de plazo por el crudo que recibe el país de Caracas, y los créditos que otorgó ALBA-Caruna por más de 29 millones de dólares.



Diputados ignorantes

“El problema de algunos diputados ante la Asamblea es que tienen una visión cortísima de lo que es el Presupuesto, porque lo engloban al gobierno central y no al sector público consolidado, es decir, ente autónomos, descentralizados, municipalidades y todas las entidades. Las plantas como Gecsa son entidades públicas, Enatrel también y están sujetas a rendir cuentas de estas deudas que han adquirido”, dijo el economista.



¿Sabrá la Comisión Técnica de la Deuda del Ministerio de Hacienda esto?, fue otra de las preguntas que se hizo Avendaño, y agregó que si es así, “pues que nos expliquen con base en qué y aprobado por quién, y si no es así, por qué el ministro de Hacienda no ha convocado a los representantes de esas entidades que se han endeudado para saber si esa deuda cumple con los requisitos de sostenibilidad y vulnerabilidad que coteja esa Comisión”.



Pero hay otra cosa que al economista le llama la atención: y es que cualquier ingreso de recursos externos en materia de préstamos o donaciones, tiene que ser informado al Banco Central por la Cancillería o por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, que tiene control sobre la inversión extranjera directa, y esto último no lo ha visto por ninguna parte.



“¿Ese crédito externo atado del suministro petrolero está siendo registrado en el movimiento de capital privado neto de la Balanza de Pago del país?, porque si un banco privado adquiere un préstamo con el BCIE para vivienda, tiene que reportarlo al Banco Central, pero éste no lo he visto yo que soy lector de los números del banco, es decir, la plata está y no está. ¿Nos podría explicar por qué el presidente del Banco Central?”, cuestionó.





Especialistas desmenuzan letra menuda de Acuerdo Energético

Demandan transparencia de fondos venezolanos

*** Exigen auditoría especial de verdadero alcance y que AN ejerza control legislativo

Eduardo Marenco

Tres especialistas de la sociedad civil demandaron ayer verdadera transparencia en el uso y destino del financiamiento concesional otorgado por Venezuela, correspondiente al 25 por ciento de la factura venezolana, que de llegar a diez millones de barriles, sería de más de US$ 500 millones.



El experto fiscal René Vallecillo, el auditor Aarón López, y el economista Adolfo Acevedo, alertaron sobre el endeudamiento público que está provocando el comercio de petróleo, financiamiento concesional que es administrado por ALBA-Caruna, un ente privado.



Así lo afirmaron los especialistas durante un conversatorio organizado por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp); la Coordinadora Civil; el Movimiento por Nicaragua y el Centro de Estudios y Análisis Político, CEAP.



Vallecillo mostró todo el entramado legal, constitucional e institucional que no es cumplido en la ejecución del Acuerdo Energético entre Venezuela y Nicaragua, suscrito por el presidente Hugo Chávez, de Venezuela y Daniel Ortega, de Nicaragua.



Hay que auditar Albanisa

López señaló que la auditoría especial que practique la Contraloría no debe limitarse a Petronic, sino que por ley hay derecho a auditar Albanisa y a las instituciones que reciben financiamiento de ALBA-Caruna como el Invur, el FISE y el Irtramma.



De igual modo, los especialistas resaltaron que el Acuerdo Energético señala que debe ser operativizado por instituciones públicas y no por un ente privado, sobre todo al tratarse de una operación de crédito internacional que será asumida por la República de Nicaragua.



También se cuestionó que las instituciones que reciben financiamiento de ALBA-Caruna no hagan modificación en su presupuesto, y no lo reporten en su ejercicio de ejecución presupuestario trimestral, según lo establecido por la Ley de Régimen Presupuestario.



Acevedo también emplazó a las autoridades del Banco Central a que expliquen cómo se registra este financiamiento y flujo de capital que ingresa al país, y que tiene un gran impacto, como ha sido el aumento del 40 por ciento en la importación de bienes como producto del aumento del consumo, tras la inyección de capital.



El economista a su vez resaltó que la cooperación venezolana debe ser administrada con transparencia, y que si se invirtiera de forma responsable, podría contribuir a la mejoría de los servicios de Salud y Educación, aunque de lo contrario, serviría para financiar los nuevos oligopolios sandinistas.